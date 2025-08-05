Konak’ta temizlik filosu yenileniyor

Konak Belediyesi’nin ağustos ayı birinci birleşiminde meclis grupları yoğun gündemle toplandı. Kent gündemine dair pek çok konunun ele alındığı toplantıda önemli kararlara imza atıldı. Belediyenin temizlik filosuna güç katacak çöp arabası kiralama, genç öğrencilere yönelik destek, iş birliği protokolleri, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık yaratacak eğitim seminerleri, turizme yönelik çalışmalar gibi konuların görüşüldüğü oturumda, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, gelen soruları da yanıtladı. Özellikle çöp ve eğitim konusu üzerine durulan toplantı sırasında Konak Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik çalışma içerisinde olduğunu vurgulayan Başkan Mutlu, bu konunun komisyonların gündeminde yer aldığını ve üzerine sıkı bir çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi. Başkan Mutlu, eşitlik vurgusu yaptı.

MUTLU: EN BÜYÜK DESTEK EŞİTLİĞİ SAĞLAMAK

Sahte diplomaların, sınava zorluklarla çalışıp giren öğrencilerin moralini bozduğunu, eğitimde adalet ve eşitliğin sağlanması gerektiğini belirten Başkan Mutlu şöyle konuştu: “Üniversite öğrencilerine bu dönemde yapılacak en büyük destek, eşitliği sağlamak. Bin bir zorlukla sınava çalışarak giren insanların, bir başkasının çeteleşerek diploma aldığını gördüğünde yaşadığı hayal kırıklığı her türlü bursun ötesinde. Bence şu an üniversite öğrencilerinin istediği şey, adalet, eşitlik, hak ve hukuk. Bunun dışındakiler de elbette önemli ama ülke gündemi biliyorsunuz ki hepimizi çok sarstı. Üniversite öğrencileri desteklenmeli. Bu konuda, Büyükşehir Belediyemizin burs çalışması var. Bizim de Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz Karşıyaka’da, Çankaya Belediyesi’nde olduğu gibi bir filizler çalışması içerisinde. Bu komisyonun gündemine önümüzdeki günlerde bunu da getirebilirsek iyi olur. Ekonomik anlamda okuyan çocuklara destek olacak bir çalışma Konak’a yakışır.”

TEMİZLİK FİLOSU GÜÇLENECEK

Meclis gündemi arasında “Belediye Kanunu’nun ‘Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri’ başlıklı maddesine göre çöp toplama ve nakli ile kentsel temizlik işleri kapsamında 19 adet taşıtın 36 ay süreyle kiralanması” maddesi de yer aldı. Konak Belediyesi’nin temizlik filosu gücüne güç katacak önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Başkan Mutlu, çöp depolama ve bertarafıyla ilgili soruları da açık yüreklilikle yanıtlayarak bu konuda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Mutlu, “Genel ve yerel politika birbirinden çok ayrılmıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız kamuoyunu bilgilendirdi. Altı yıldır devam eden bir davanın sonuçlanmasıyla kentin çöp depolama alanı olarak kullanılan Harmandalı artık kullanılamıyor. Dolayısıyla mahkemenin yarattığı bir fiili durum söz konusu. Şu an Büyükşehir, yeni bulduğu yerlerle ilgili bakanlığa başvurusunu yaptı. Biz de bu konuda sizlerden destek bekleyelim. Büyükşehir’in çöp alanları için süreci hızlandıralım. Kentteki atığın depolanması ve bertaraf edilmesi konusunun da en seri şekilde çözümü için bakanlıktan sizlerin de yardımıyla çözüm ve destek bulalım” ifadelerini kullandı.

TURİZME DİJİTAL DESTEK

İlçenin tarihi ve turistik yerlerini vurgulayan, farklı dilde erişim imkanı sunan, dijital erişim için QR kodu uygulamasıyla ile desteklenen Konak Tanıtım Haritalarının ilçenin işlek noktalarına yerleştirilmesi maddesi de oybirliğiyle kabul edildi. Komisyon raporuna göre Konak’ın tanıtımının, hem çevreci hem de dijital dünyaya uygun bir şekilde yapılması öngörüldü.

PROTOKOLLERLE GÜÇLÜ KONAK

Komisyonlardan gelen raporlarda, iki işbirliği protokolü birden meclisten geçti. Konak Belediyesi ile Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu arasında Girişimci Kadınlar (GİKA) Projesi İşbirliği protokolü yapılması ile S.S. İnogar Sosyal Kalkınma Yardımlaşma İnovasyon ve Proje Danışmanlığı İşletme Kooperatifi ve S.S. İhtiyaç Haritası Sosyal Kalkınma Yardımlaşma Fikri Mülkiyet Hakları ve Proje Danışmanlığı Kooperatifi arasında işbirliği protokolü oybirliğiyle kabul edildi.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ HER ALANA YAYILACAK

Konak Belediye Meclisi’nde toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemi bir kez daha vurgulandı. Onaylanan iki madde ile farkındalık yaratma ve bilinçlendirme amaçlı eğitim seminerleri yapılması kararlaştırıldı. Kent genelinde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili paneller düzenlenmesi ve eğitim kurumlarında görev yapan personellere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık konularında eğitim verilmesi oybirliğiyle geçti.

AHDE VEFA

Meclis toplantısında gururlandıran bir vefa örneği de sergilendi. Basmane Semt Merkezi’nin tabelasına mevcut binayı ve araziyi bağışlayan merhumenin hatırasına ve yaşayan akrabalarına saygı olarak Nebahat Tabak isminin eklenmesi önerisi, sonuçlanmak üzere komisyonlara gönderildi.