Kozağaç Domates ve Yayla Şenlikleri coşkuyla kutlandı

Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Kozağaç Köyü’nde geleneksel hale gelen Domates, Yayla ve Cura Şenlikleri’nin bu yıl 25’incisi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bölgenin kültürel değerlerini yansıtan ve her yıl büyük ilgi gören şenlik, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen müzik dinletileri, yerel sanatçıların sahne performansları ve geleneksel cura-sipsi eşliğinde yapılan gösteriler katılımcılardan büyük beğeni topladı. Şenliğe, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Çavdır Kaymakamı Kübra Nur Taşçı, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Mehmet Balcı, Çavdır Belediye Başkanı Ali Okan Yücel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Burdur İl Başkanı Kadir Koç, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Şenlikte konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, bu tür etkinliklerin geleneksel değerlerin yaşatılmasında ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Vali Bilgihan, emeği geçenlere teşekkür ederek, bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Kozağaç Yaylası’nın eşsiz doğasında gerçekleşen etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşatırken; yöresel lezzetler, kültürel ögeler ve coğrafi işaretli ürünlerle bölgenin tanıtımına da katkı sağladı.