Cumhuriyet Gazetesi Logo
Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen: ‘Burası benim evim'

31.03.2026 12:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Maltepe Belediye Başkanı mimar Esin Köymen, şeffaf ve katılımcı yönetim modelinin Maltepe’de yükselişini anlattı.

*Maltepe’yi nasıl anlatırsınız?

Maltepe benim için bir ilçeden  çok daha fazlası. Dört yaşımdan  beri Maltepe’de yaşıyorum. Çocukluğumun, gençliğimin, ailemin  ve bugün taşıdığım sorumluluğun adı. Deniziyle, sahiliyle, Başıbüyük Ormanı’yla çok özel bir coğrafyaya  sahip. Hem şehir hayatının içinde olup hem de doğayla temas edebildiğiniz nadir yerlerden biri. Göçle büyümüş  bir ilçe olduğu için kültürel çeşitliliği  çok zengin, en büyük gücü de bu  çeşitlilikten doğan dayanışma kültürü.

*Bu bağ sizi Maltepe Belediye Başkanlığı’na aday olmaya nasıl  taşıdı?

En büyük motivasyonum Maltepe’ye  duyduğum aidiyet ve sorumluluk  duygusu. Burası benim evim. Mimar  olarak meslek hayatım boyunca  kentleşme, çarpık yapılaşma  ve deprem riski gibi konularla  mücadele ettim. Bu bilgi birikimini  Maltepe’de halkçı, şeffaf ve katılımcı  bir belediyecilik anlayışıyla hayata  geçirmek istedim. Dayanışmanın  güçlendiği bir Maltepe hayaliyle bu  göreve talip oldum. Bu sorumluluğu  büyük bir sevgiyle taşıyorum. 

*Göreve gelir gelmez mahalle toplantıları yaptınız. Bu  toplantıların somut karşılığı oldu  mu?

Oldu, hem de çok. On sekiz  mahallemizin tamamında  komşularımızla bir araya geldik. Bu toplantılar bizim için katılımcı belediyeciliğin en somut hali.

Sorunları yerinde dinledik, önerileri  birlikte tartıştık. “Yol Arkadaşım  Maltepe” projesi bu toplantılardan doğdu. Bunun yanında mahalle  evlerinin yaygınlaştırılması, yeni  sosyal tesisler, park yenilemeleri  ve kreş planlamaları da yine bu  buluşmaların sonuçları arasında.

*Sosyal adalet ve kent hakkı sıkça vurguladığınız kavramlar. Bu alanda hangi adımları attınız?

Sosyal adalet bizim için vazgeçilmez  bir ilke. Yerel Eşitlik Eylem Planı’yla  bu anlayışı sistematik hale getirdik. 

SEDEM üzerinden ücretsiz psikolojik ve sosyal destekler sunuyoruz. Açık Dolap Mağazası, kreşlerde dar  gelirli ailelere öncelik, eğitimde ve sporda fırsat eşitliği gibi projelerle dayanışmayı gündelik yaşamın  parçası haline getirdik Sporun erişilir olması noktasında Yalçın Kızılay Spor Salonu’muzdaki çalışmaların dışında; Cevizli Spor Tesisi’ni hizmete açarak,  web sitemiz üzerinden çevrimiçi randevu kolaylığı sağladık.

Sıkça vurguladığımız bir diğer  kavram “kent hakkı”. Maltepelilerin  kaynaklarını, Maltepeliler için ve Maltepelilerle birlikte doğru ve adil bir şekilde kullanmak. Bu düşünceyle  hayata geçirdiğimiz Halk Marketler ve Maltepe Mekânlar gibi projelerle dayanışmayı gündelik yaşamın parçası haline getiriyoruz. Üreticiden  tüketiciye doğrudan gıda ulaştırıyor, komşularımızın uygun fiyatlarla  temel ihtiyaçlara erişimini sağlıyoruz.  Yine aynı düşüncenin en somut  adımlarından biri olarak mahalle  evlerimizi komşularımızın hizmetine  sunduk. Feyzullah Mahalle Evi’miz ve Küçükyalı Mahalle Evi’miz fiziki birer  binadan çok daha fazlası. 

*Mevcut hizmetlerde hangi yenilikleri yaptınız?

Devraldığımız hizmetleri korumakla  yetinmedik, güçlendirdik. Açık Dolap’ı daha işlevsel hale getirdik, Dönüşüm  Atölyesi oluşturduk. Küçükyalı Tıp  Merkezimizi yapay zeka destekli  modern cihazlarla yeniledik, çevrimiçi  randevu sistemini başlattık. Spor hizmetlerimizdeki branş sayısını artırdık, sporu ve kültür sanatı erişilebilir hale getirdik. Temizlik  filomuzu büyüttük, altyapı, park yenilemeleri ve asfalt çalışmalarını  hız kesmeden sürdürdük. Tüm bu yenilikleri halk odaklı bir anlayışla hayata geçirdik. 

*Görev sürenizin sonunda nasıl bir Maltepe hayal ediyorsunuz?

Daha güvenli, daha yeşil, daha eşit  ve daha dayanışmacı bir Maltepe. Kimsenin yalnız kalmadığı, çocukların umutla, gençlerin güvenle baktığı, mahalle kültürünün yaşadığı bir ilçe.  “Maltepe’de yaşam var” dedirten bir  ilçe. 

*Maltepe’de yaşamak için tek bir  neden istense cevabınız ne olur?

Maltepe’de yaşamak için tek bir  neden istense, cevabım çok net olur:  Komşuluk ve dayanışma. Burada  insanlar birbirini tanır, selam verir,  dertleşir, yardımlaşır.

Göçle büyümüş  bir ilçe olmamıza rağmen, o sıcak  mahalle kültürü hâlâ yaşıyor. Bir  komşunuz zor durumdaysa kapısı  çalınır, bir çocuğun sevinci paylaşılır,  bir yaşlının yalnızlığı unutulmaz.  Denizi var, ormanı var, manzarası  var evet... Ama asıl güzelliği, insanları. Maltepe’de “yaşam var” derken tam da bunu kastediyorum: İnsanların birbirine dokunduğu, yalnız bırakmadığı, birlikte güldüğü,  birlikte mücadele ettiği bir yaşam. İşte  bu yüzden Maltepe bir ilçe değil, bir  yuva.

Ve bu yuvayı hep birlikte daha  da güzelleştirmek için çalışıyoruz.

*Maltepelilere bu süreçte vermek istediğiniz en güçlü mesaj nedir?

Birlikte çok daha güçlüyüz. Zor günler geçirdik, geçirmeye  devam ediyoruz ama hiçbir  zaman umudumuzu kaybetmedik. Dayanışmamız, komşuluğumuz,  birbirimize sahip çıkmamız bizi  ayakta tutan en büyük gücümüz.  Maltepe’de “yaşam var” dedik ve bunu hep birlikte kanıtladık.

Pes etmek yok, umutsuzluk yok. Maltepe’nin geleceği bizim ellerimizde ve inanın, çok güzel olacak.

