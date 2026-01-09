Mamak, 2025’te sergiye müziğe, spora ve sosyal belediyeciliğe doydu: Ankara’nın en çok asfalt seren ilçesi Mamak oldu

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde AKP’den CHP’li Veli Gündüz Şahin yönetimine geçen Ankara Mamak Belediyesi, 2025 yılı boyunca birçok alanda yurttaşlara hizmet etti. Mamak Belediyesi, özkaynaklarını güçlendirerek hem hizmet kapasitesini artırdı hem de ilçenin ihtiyaçlarına çözümler üretti. Mamak Belediyesi, 2025 yılında ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek için kapsamlı bir yol seferberliği başlattı. Mamak, Ankara ilçe belediyeleri arasında 52 bin tonun üzerinde bir rakam ile en fazla asfalt serimi yapan belediye oldu. Yoğun kullanılan güzergâhlarda yapılan yenilemelerle ulaşımda süreklilik sağlanırken, altyapı ihtiyacı bulunan bölgelerde imar açımıyla yeni yollar hizmete kazandırıldı. Öte yandan, eğimli ve riskli alanlarda can ve mal güvenliğini artırmak amacıyla 531 istinat duvarı inşa edilerek olası heyelan ve toprak kaymalarına karşı önlem alındı.

MAMAK’TA SOSYAL BELEDİYECİLİK

Mamak Belediyesi, yaşama geçirdiği “Mamak Kart” uygulamasıyla sosyal yardımlarda önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Belediye, yardım kolileriyle yapılan destek modeline son vererek, ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını diledikleri yerden ve diledikleri ürünü seçerek karşılamasına imkân tanıyan bu projeyi uygulamaya aldı. Bu sayede hem destekler daha hızlı ve etkin şekilde ulaştırılırken hem de yurttaşların tercih özgürlüğü ve mahremiyeti korunmuş oldu. Belediye, sosyal ve kültürel etkinliklerde, bayramlarda ve ihtiyaç duyulan her noktada mobil ikram araçlarıyla yurttaşlara sıcak çay ve çorba ikramında bulundu. Soğuk kış günlerinde sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen ikramlar kapsamında 148 bin çay ve 59 bin çorba dağıtımı yapıldı. Mobil ikram hizmeti, ilçe genelinde farklı noktalarda yıl boyunca sürdürüldü.

MAMAK ZABITASI GÖREVDEYDİ

Zabıta ekipleri de denetimlerini yıl boyunca aralıksız sürdürdü. Bu kapsamda 3 bin 272 iş yeri denetlenirken, pazar alanlarında 77 bin 898 kontrol gerçekleştirildi. Ruhsat ve hijyen denetimlerine ağırlık veren ekipler; son kullanma tarihi geçmiş ürün, uygunsuz satış koşulları ve hijyen ihlalleri gibi halk sağlığını etkileyen durumlara karşı idari yaptırımları devreye aldı.

2 BİN 267 YURTTAŞA ULAŞAN ENGELLİ HİZMETLERİ

Mamak Belediyesi, sağlık alanında sunduğu desteklerle de vatandaşların yanında oldu. 2025 yılı boyunca toplam 2 bin 267 yurttaşa hasta yatağı, hasta/çocuk bezi, tekerlekli ve akülü sandalye gibi sağlık destekleri ulaştırılırken, Engelli Nakil Aracı ile hastaneye erişim kolaylaştırıldı. Ayrıca yeni doğan bebekler için hazırlanan yenidoğan paketleriyle ailelere puset, biberon, zıbın gibi temel ihtiyaçları içeren hediyeler teslim edilerek bu özel süreçte anne-babalara destek sağlandı.

77 BİN KİŞİ KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNDE BULUŞTU

Kültür ve sanat alanında da ilçe genelinde geniş katılımlı etkinliklere imza atıldı. Sergi, konser, şenlik, tiyatro ve söyleşi gibi programlara toplam 77 bin kişi katılırken; yaz aylarında her mahalleye eğlenceyi taşıyan “Mahallemde Hayat Var” konserleri, halk ozanları için düzenlenen anma konserleri ve özel günlere yönelik sergiler yoğun ilgi gördü. Mamak Belediyesi ayrıca Kültür Yolu gibi ulusal çapta gerçekleştirilen etkinliklerde de aktif rol üstlenirken, Mamak’ın simgesel mekânlarından Musiki Muallim Mektebi bu programların önemli bir merkezi haline geldi. Gençlere yönelik sanat eğitimleri kapsamında tiyatrodan enstrümana, halk oyunlarından el sanatlarına kadar açılan kurslarla yeteneklerin gelişmesine katkı sunuldu; kütüphanelerde ise öğrencilerin ders çalışabileceği ve okuma alışkanlığını güçlendireceği uygun fiziki ortamlar desteklendi.

SPORLA DAHA SAĞLIKLI BİR MAMAK

Gençlik ve Spor Hizmetler Müdürlüğü ise bir yılda futbol, basketbol, yüzme, fitness ve buz pateni gibi birçok branşta Mamaklılara hizmet verdi. Toplam 160 bin kişinin faydalandığı spor faaliyetlerinde futbol 65 bin kişiyle ilk sırada yer alırken, yüzme eğitimine 25 bin kişi katıldı. Spor tesislerinde uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen savunma sporları gençlerin kendilerini daha güvende hissetmelerine katkı sağlarken; yüzme, jimnastik ve grup egzersizleriyle daha sağlıklı ve zinde bir yaşam için destek sunuldu.