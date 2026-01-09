Manavgat Belediye Başkanvekili Çiçek’ten hortumdan etkilenen mahallelere geçmiş olsun ziyareti

Manavgat Belediye Başkanvekili Av. Mehmet Çiçek, Karacalar ve Sülek mahallelerinde dün akşam meydana gelen hortumun ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu, afetten etkilenen yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Saat 19.30 sıralarında meydana gelen ve kısa süre etkili olan hortumun ardından mahallelerde oluşan hasarla ilgili bilgi alan Çiçek, Manavgat Belediyesi olarak ilgili kurumlarla koordinasyon halinde hareket ettiklerini, hasar tespit çalışmalarının başlatılacağını ve sürecin yakından takip edileceğini ifade etti. Ziyarette Çiçek’e belediye meclis üyeleri, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar ve CHP Manavgat İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti. Heyet, hortumdan etkilenen alanlarda incelemelerde bulunarak yetkililerden ve vatandaşlardan bilgi aldı. Hortum sırasında bir vatandaşın yaralanarak hastaneye kaldırıldığını anımsatan Çiçek, yaralı vatandaşa acil şifalar dileyerek, “Manavgat Belediyesi olarak bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun” dedi.