Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 1. Lig’e yükseldi

AXA Sigorta Kadınlar 2. Lig Final Grubu’nu geçtiğimiz sezon 4. sırada tamamlayan Manavgat Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonunda Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele etme hakkı kazandı. Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, başarının kent adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Genç sporcularımızın azmi, fedakârlığı ve taraftarlarımızın desteğiyle bu önemli başarıya ulaştık. Hedefimiz, yeni sezonda daha büyük başarılara imza atmak” dedi. Kentte büyük sevinç yaratan bu başarı, Manavgatlı sporcuların azmi, emeği ve birlikteliğinin bir göstergesi oldu. Takım, yeni sezonda hedeflerini büyütürken, taraftarlarını tribünlerde yanlarında görmek istiyor.



