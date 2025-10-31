Manavgat Cumhuriyet Bayramı'nı fener alayı, kortej ve konserle kutladı

Manavgat Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yıl dönümünü binlerce yurttaşın katılımıyla düzenlenen Fener Alayı, Motosiklet & Off Road, Klasik Araba Korteji ve Retrobüs konseriyle büyük bir coşku içerisinde kutladı.

Kutlamalar, Atatürk Kültür Merkezi önünden Motosiklet & Off Road, Klasik Araba Korteji ile başladı. Türk bayrakları ve fenerlerle süslenen araçlar, şehir merkezinde renkli görüntüler oluşturdu. Kortejde Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek de yer aldı.

FENER ALAYI MANAVGAT SOKAKLARINI AYDINLATTI

Kortejin ardından kutlamalar, Manavgat Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan Fener Alayı yürüyüşüyle devam etti. Fener Alayı’na; Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve binlerce yurrtaş katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan Manavgatlılar, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak Yapay Şelale ve İbrahim Sözen Caddesi güzergahı üzerinden Atatürk Kültür Merkezi’ne yürüdü. Coşkulu marşlar ve meşaleler eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, kenti kırmızı beyaz renklere bürüdü.

RETROBÜS KONSERİYLE CUMHURİYET COŞKUSU DORUK NOKTASINA ULAŞTI

Fener alayının sona ermesinin ardından, Retrobüs grubu Atatürk Kültür Merkezi önünde sahne aldı. Konser öncesinde sahneye çıkan Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in önemine vurgu yaptı. Çiçek, “Harikasın Manavgat! Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet, bir milletin küllerinden yeniden doğuşudur. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değildir; bağımsızlık, özgürlük, eşitlik ve egemenliğin simgesidir.

Bugün en büyük bayramımızı kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Bize bu Cumhuriyeti kazandıran başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın Cumhuriyet!” ifadelerini kullandı.