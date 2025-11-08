Manavgat’ta 2. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başladı

Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, bugün gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı.

İlçenin zeytin üretim potansiyelini tanıtmayı ve yerel üreticiyi desteklemeyi amaçlayan festival, iki gün boyunca çeşitli etkinliklerle sürecek.

Festivalin açılışı, saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan kortej yürüyüşüyle yapıldı. Zeytin temalı kıyafetler, yöresel ritimler ve renkli görüntüler eşliğinde ilerleyen korteje çok sayıda vatandaş da katıldı. Bazı vatandaşlar korteji balkonlarından takip ederek kutlamalara eşlik etti. Kortejin ardından saat 10.30’da Manavgat Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde resmi açılış töreni düzenlendi.

Törene, Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Büşra Özdemir, CHP PM Üyesi Şengül Yeşildal, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“MANAVGAT'IN TARIMSAL POTANSİYELİNİ GÖRÜNÜR KILAN BİR ÇALIŞMA”

Açılış töreninde konuşan Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, festivalin Manavgat’ın tarımsal potansiyelini görünür kılan önemli bir çalışma olduğunu ifade ederek, "Bugün, binlerce yıllık bir kültürün, alın terinin ve bereketin sembolü olan zeytinin etrafında yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festivalimizin gördüğü yoğun ilgi bizlere güç verdi, umut verdi. Bu yıl aynı heyecanla ve kararlılıkla festivalimizin ikincisini gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

"HEDEFİMİZ YEREL DEĞERLERİ TANITMAK"

Manavgat’ın Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Çiçek, ilçede yaklaşık 2 milyon zeytin ağacı, 50 bin dönüm ekim alanı, yıllık 50 bin ton zeytin hasadı ve bölgede faaliyet gösteren 11 zeytinyağı fabrikası bulunduğunu belirtti. Bölgedeki zeytin çeşitliliğine ilişkin de konuşan Çiçek, yalnızca Manavgat’a özgü Beylik Zeytini ile Antalya’ya özgü Tavşan Yüreği zeytininin önemine vurgu yaparak, “Hedefimiz bu yerel değerlerimizi daha fazla tanıtmak, markalaştırmak ve ülkemizin dört bir yanında bilinir kılmaktır” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda festival hazırlıklarına katkı sunan Manavgat Ziraat Odası’na, MATSO’ya, MASİAD’a, Manavgat Muz Üreticileri Birliği’ne ve Manavgat Aşçılar Derneği’ne teşekkür eden Çiçek, festivalin kent için hayırlı olmasını diledi.

“ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Açılış töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Büşra Özdemir, zeytinin binlerce yıllık medeniyetlerin ortak değeri olduğunu belirterek, “Binlerce yıllık kökleri Akdeniz uygarlıkları ile iç içe geçmiş, bereketin, barışın ve ölümsüzlüğün simgesi olan zeytine ve onun mucizesi olan zeytinyağına sahip çıkma kararlılığını ortaya koyan Manavgat 2. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali’nde sizlerle birlikte olmanın onurunu yaşıyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin üreticiyi desteklemeye devam ettiğini belirten Özdemir, 19 ilçede 1500 dekar alanda toplam 63 bin 150 zeytin fidanının üreticilere ulaştırıldığını, sadece 2025 yılında bu fidanların 40 bininin toprakla buluşturulduğunu ifade etti. Amaçlarının yalnızca zeytin miktarını artırmak değil; 'ürün kalitesini yükseltmek, üretim alanlarının verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir zeytinciliği yaygınlaştırmak' olduğunu kaydeden Özdemir, festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurum, üreticiler ve çalışanlara teşekkür etti.

11 Zeytin Türüne Ev Sahipliği Yapan Manavgat’ın Yöreye Has Zeytin Çeşidi “Beylik Zeytini”

Hemen her çeşit zeytinin yetiştiği Manavgat, toplam 11 farklı zeytin türüne ev sahipliği yapıyor. Bölgede kalamata, memecik, ayvalık, tarı ak, domat, manzanilla, arbekün, girit, gemlik ve Antalya bölgesinde coğrafi işareti alınmış tavşan yüreği zeytinlerinin yanı sıra yalnızca Manavgat’a özgü beylik zeytini yetişiyor. Beylik zeytini; iri taneli, dolgun yapılı, hem sofralık hem de zeytinyağı üretiminde tercih edilen, yüksek yağ verimiyle öne çıkan bir tür olarak biliniyor. Bu zeytinden elde edilen yağ, aromatik ve kaliteli yapısıyla dikkat çekiyor.

Festival iki gün sürecek

Festival kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde gün boyunca zeytinyağı tadımları, zeytinyağlı yemek workshopları, çocuk atölyeleri ve halk oyunları gösterileri düzenlenecek.

Ayrıca festivalin ilk gününde Saraçlı Mahallesinde geleneksel taş sıkma gösterileri, köylü kadınların zeytin kırma sunumları ve yöresel ikramlarla zeytin üretiminin tarihsel sürecine ilişkin etkinlikler gerçekleştirilecek.

Festival, 9 Kasım Pazar günü yapılacak Çiftçi Danışma ve Eğitim Merkezi açılışı, tadım etkinlikleri ve sahne gösterileriyle tamamlanacak.