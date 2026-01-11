Manavgatlı güreşçi Bozkurt, Kütahya'da şampiyon oldu

Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcusu Mehmet Başkan Bozkurt, Kütahya’da düzenlenen Okullar Arası Gençler B Grup Müsabakaları’nda 92 kiloda şampiyonluğa ulaştı. 08-11 Ocak 2026 tarihleri arasında Kütahya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda mindere çıkan Bozkurt, rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı. Bu sonuçla Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde eden genç sporcu, Şubat ayında İstanbul’da düzenlenecek şampiyonada Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü’nü temsil edecek.