Manisa'dan Efes Selçuk'a Kültür Köprüsü

Geçen hafta içerisinde üniversite sınavına hazırlanan gençlerden ve kadınlardan oluşan iki ayrı grup Efes Selçuk’u ziyaret etti. Manisalı ziyaretçilerin gezi programı, kentin hafızasını yansıtan önemli duraklardan biri olan Selçuk Efes Kent Belleği ile başladı.

Selçuk Efes Kent Belleği sorumlusu tarihçi Tolga Mert’in anlatımıyla Efes Selçuk’un 8 bin 600 yıllık kesintisiz tarihine tanıklık eden ziyaretçiler, ardından Tarihi Su Kemerleri boyunca yürüyerek Roma ve Aydınoğulları dönemlerinden izler taşıyan mimari yapıları yakından inceleme fırsatı buldu.

Gezi rotasında kentin simge noktalarından Takip Kapısını gören ziyaretçiler, Aydınoğulları Beyliği döneminin en önemli eserlerinden biri olan İsabey Camii’ni de ziyaret etti. Manisalı kadınlar ve gençler, Efes Selçuk’un yalnızca tarihi yapılarından değil, kentin geçmişini yaşatan hikâyelerinden de etkilendiklerini ifade etti. Manisa’dan gelen ziyaretçilerin Efes Selçuk gezisi Şirince ile son buldu.

Haftalardır düzenli olarak devam eden kültür gezilerinde Manisalı yurttaşları ağırlayan Efes Selçuk Belediyesi, organizasyon sürecine destek vermeyi sürdürüyor. Kentler arası kültürel etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan ziyaretler, bölgenin tanıtımına ve kültür turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.