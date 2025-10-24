Marmaraereğlisi, Cumhuriyet'in 102. yılında tarihle buluşuyor

Marmaraereğlisi Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenecek Perinthos Cumhuriyet Koşusu ve Tarihi Deniz Feneri’nin açılışı, bu yıl 29 Ekim coşkusunu tarihle iç içe yaşatacak.

TARİHİ DENİZ FENERİ YENİDEN IŞILDIYOR

Marmaraereğlisi’nin en önemli simgelerinden biri olan, Heraklia Tepesi (Bayraklı Tepe) mevkiindeki 1861 yapımı Marmaraereğlisi Deniz Feneri, Marmaraereğlisi Belediyesi tarafından titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buldu.

Sultan Abdülmecit döneminde Fransızlar tarafından inşa edilen fener, özgün mimarisiyle Trakya’nın denizcilik tarihine ışık tutuyor. Restorasyon kapsamında fener çevresinde seyir terası ve çay bahçesi düzenlemesi yapıldı. Ziyaretçiler artık hem tarihi yapıyı yakından görme hem de Perinthos Antik Kenti kazılarını izleme fırsatı bulacak. Tamamlandığında bir ziyaretçi bilgilendirme merkezi olarak da hizmet verecek Marmaraereğlisi Deniz Feneri, Trakya turizmine yeni bir soluk kazandıracak.

CUMHURİYETİN ADIMLARI TARİHTE YANKILANACAK

Marmaraereğlisi’nde ilk kez gerçekleştirilecek olan Perinthos Cumhuriyet Koşusu, Atatürk’ün izinde ve Cumhuriyet ruhuyla koşulacak. Start, tarihi Deniz Feneri’nden verilecek. Katılımcılar, antik Perinthos’un sokaklarından geçerek Cumhuriyet Meydanı’nı selamlayacak, ardından Marmaraereğlisi’nin sevilen noktalarından Balıkçılar İskelesi üzerinden etkinlik alanına ulaşacak. “Her adım Cumhuriyete armağan!” sloganıyla düzenlenen koşu, gençten yaşlıya tüm ilçe halkını Cumhuriyetin ışığında bir araya getirecek.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE COŞKU ZİRVEYE ÇIKACAK

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, ilçe genelinde düzenlenecek kortej yürüyüşüyle taçlanacak. Bayraklarla süslenen Marmaraereğlisi sokaklarında, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla büyük bir birlik ve gurur tablosu oluşturacak. Cumhuriyet coşkusunun doruğa çıkacağı etkinliklerde, Gencer Savaş Bandosu da sahne alarak kutlamalara ritim ve renk katacak.

BAŞKAN BOZKURTER: “CUMHURİYET COŞKUSU MARMARAEREĞLİSİ’NİN HER NOKTASINDA YAŞANACAK”

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, 29 Ekim kutlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin 102. yılını, ilçemizin tarihsel mirasıyla bütünleşmiş büyük bir programla kutluyoruz. Kutlamalarımız tarihi Deniz Feneri’nden başlayacak, ilçemizin her bir noktasına coşku yayılacak. Antik Perinthos sokaklarında ilk kez koşulacak Cumhuriyet Koşusu ve her yıl daha da büyüyen kortej yürüyüşüyle Marmaraereğlisi tarihî bir güne tanıklık edecek.”

“Restorasyonunu tamamladığımız Deniz Fenerimiz, geçmişten geleceğe uzanan ışığımız olacak. Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmaya, Atamızın izinden yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

Başkan Bozkurter, sözlerini şöyle tamamladı:

“Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşamak için herkesi 29 Ekim’de Marmaraereğlisi’ne davet ediyorum. Gelin, tarihimizin kalbinde, Atamızın izinde buluşalım.”