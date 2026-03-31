Marmaris’te dönüşüm hız kesmiyor

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün göreve gelmesinin ardından geçen iki yıllık süreçte hayata geçirilen projeler ve atılan adımlar, ilçede dikkat çeken bir dönüşüm yarattı. Altyapıdan turizme, çevre yatırımlarından sosyal projelere kadar pek çok alanda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. Uzunyalı’da yapılan düzenlemeler, ekonominin can damarı olan Marmaris Çarşısı’nda sürdürülen revizyon ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen yol çalışmaları bu dönemin öne çıkan projeleri arasında yer aldı. Halk Plaj Kafe, Atatürk Caddesi Halk Kafe, PTT Sokak revizyonu, Halk Plaj Büfe, Çarşı Bölgesi Yaya Yolu Düzenlemesi ile hem sosyal belediyecilik hem de kentsel çalışmalar gerçekleştirildi.

170 MİLYON TL’LİK YATIRIM ATAĞI

Belediye, araç filosunu güçlendirirken altyapı ve üstyapı yatırımlarına da hız verdi. Toplamda 170 milyon TL’yi bulan yatırımlar ile belediye hizmet filosuna dahil edilen 11 adet iş makinesi envantere kazandırıldı. Öte yandan Avrupa Birliği destekli projelerle kente 660 bin Euro’luk hibe kaynak sağlanırken, bu proje ile özellikle İçmeler’de hayata geçirilecek çevre projeleriyle büyük yangınlar sonrasında bozulan kıyı ve deniz ekosisteminin korunması hedeflendi.

TURİZMDE 12 AYLIK MODEL

Başkan Ünlü’nün en dikkat çeken hedeflerinden biri, Marmaris’i yalnızca yaz sezonuna bağlı bir destinasyon olmaktan çıkararak yılın 12 ayı canlı tutmak oldu. Bu doğrultuda festival, spor ve kültürel etkinliklerle turizmin çeşitlendirilmesi amaçlandı. Ulusal ve uluslararası fuarlarda yürütülen tanıtım faaliyetleri ve üçüncü yaş turizmine yönelik çalışmalarla Marmaris’in marka değerinin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Marmaris Ultra Trail, L’Étape by Tour de France Bisiklet Yarışı, Marmaris International Race Week gibi sportif etkinliklerin yanı sıra Latin Fest, 5. MAKSAD Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, DJ Festivali, Oktoberfest, Deniz Ürünleri Festivali ve Yeni Yıl Festivali ile Marmaris, 12 ay boyunca hareketli ve canlı bir atmosfere kavuşuyor.

GELECEĞİ PLANLIYORUZ

Çalışmaları değerlendiren Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, belediyecilik anlayışlarının günü kurtarmak değil, geleceği planlamak olduğunu vurgulayarak, “Marmaris’i sadece bugüne değil, geleceğe hazırlayan kalıcı ve nitelikli hizmetler üretmeye odaklanıyoruz. Her proje, kentin uzun vadeli gelişimine katkı sağlayacak bir vizyonun parçasıdır” dedi.