Menteşe Kent Lokantası açıldı

Menteşe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bu sosyal girişim, dayanışma kültürünü güçlendirmeyi, toplumsal faydayı artırmayı ve dar gelirli vatandaşların eşitlikçi bir yaklaşımla uygun fiyatlı, sağlıklı yemeklere erişimini sağlamayı amaçlıyor. Lokanta, hafta içi her gün 11.30-15.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kent Lokantası, Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Menteşe Kent Meydanı içerisinde yer alıyor. Meydanda bulunan binanın alt katında konumlanan lokanta, herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir noktada vatandaşları ağırlıyor.

Vatandaşların daha uygun koşullarda sağlıklı ve güvenilir hizmet alması için Menteşe Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kent Lokantası, düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Hazal Mintaş, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, CHP Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl, CHP Muğla il-İlçe kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe kurum temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“MUĞLA’NIN SOFRASI BEREKETLİDİR, PAYLAŞTIKÇA GÜZELLEŞİR”

Başkan Köksal Aras, “Ekonomik koşulların her haneyi zorladığı bu dönemde, öğrencilerimiz, emeklilerimiz, çalışanlarımız, esnafımız ve bu şehirde yaşayan herkes için güvenilir, sağlıklı, lezzetli yemekleri uygun fiyatla sunmak bizim için çok kıymetli. Sofra sembolik olarak da benim için çok önemlidir. Bu bakımdan bugün hep birlikte hizmete açacağımız Kent Lokantası’nda aynı sofrada buluşacak, paylaşacağız. Menteşe Belediyesi olarak halkın sofrasında dayanışmamızı artıracağız. Muğla’nın sofrası bereketlidir ve paylaştıkça güzelleşir. Kurduğumuz bu sofrada hafta içi her gün 4 çeşit yemek çıkacak. Menteşe Belediyesi Kent Lokantamız hepimize hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

“KENT LOKANTALARI DAYANIŞMANIN, EŞİTLİĞİN VE PAYLAŞMANIN SİMGESİDİR”

Açılışta konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kent lokantaları dayanışmanın, eşitliğin ve paylaşmanın simgesidir. Kent lokantaları insan hayatına dokunan hizmetlerdir. Özellikle dezavantajlı gruplara dokunan, dar gelirli vatandaşlarımıza hizmet eden, günümüz ekonomisinde halkımızın bütçesine, cebine dokunan her türlü proje bizlere göre mega projedir. Herkesin iyi ve sağlıklı yemeğe erişimini sağlamak için bu projeleri çok önemsiyoruz. Bu enflasyonist ortamda bu kadar zor şartlarda gerçekten dar gelirli vatandaşlarımıza her zaman destek olmak zorundayız. Biz de hem Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak hem de ilçe belediyelerimiz olarak yatırımlarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.