Mesa Plaza AVM Edebiyat Günleri başlıyor: Yazarlarımız da katılacak

“1 Kitap, 1000 Okur” sloganıyla düzenlenen Mesa Plaza AVM Edebiyat Günleri, edebiyatseverleri Ankara Çayyolu’nda bir araya getiriyor. Mesa Plaza AVM’nin, Tema Vakfı, yayınevleri ve yazarların iş birliğiyle yaşama geçirdiği etkinlik, 10–11 Ocak 2026 tarihlerinde Bangabandhu Bulvarı No: 4/62 Çayyolu / Ankara adresinde gerçekleştirilecek. Edebiyat Günleri, 10 Ocak Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak açılış programıyla başlayacak. İki gün boyunca okurlar, yazarlarla tanışma ve söyleşi imkânı bulacak; kitapların ve edebiyatın birleştirici gücünü yakından deneyimleyecek. Etkinlik kapsamında Cumhuriyet Kitapları, 19 yazarın katılımıyla imza günleri düzenliyor. Yazarlar, Cumhuriyet Kitapları standında okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzalayacak. Etkinliğin programı şöyle açıklandı: