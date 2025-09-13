Mezitli Belediyesi kırtasiye desteğini sürdürecek: 'Eğitim geleceğimizin temeli'

Mersin Mezitli Belediyesi, ilkokul öğrencilerine yönelik kırtasiye desteğini bu yıl da başlattı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı sağlamak amacıyla oluşturulan başvuru süreci, 15 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 19 Eylül Cuma günü sona erecek.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Eğitim, geleceğimizin en önemli temeli. Çocuklarımızın okul hayatına bir nebzede olsa destek olmak için kırtasiye desteğimizi bu yıl da sürdürüyoruz. Hiçbir öğrencimizin eksiklik hissetmeden eğitimine devam etmesi için Mezitli Belediyesi olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Eğitimin olduğu her yerde biz de olacağız” dedi.

Başvuru şartları ve gerekli belgeler

Kırtasiye yardımı başvuruları Mezitli Belediyesi ana hizmet binasında alınacak

Başvuruda bulunmak isteyen ailelerin, öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisini, öğrenci belgesini ve nüfus müdürlüğünden ya da e-Devlet üzerinden alınmış ikamet adresi ve aile nüfus kayıt örneğini sunmaları, ayrıca başvuruların kabul edilebilmesi için Mezitli’de ikamet etme şartı arandığı ve kırtasiye desteğinden faydalanmak isteyen ailelerin başvurularını bizzat yapmaları gerekmektedir.

Ön başvuruların tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirmelerle, kırtasiye desteğinden yararlanacak ailelere kırtasiye setleri teslim edileceği bilgisi verildi.