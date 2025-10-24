Mezitli Belediyesi’nden sokak hayvanları için 'doğal yaşam alanı' projesi

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, için Doğal Yaşam Alanı Projesi'nin gönüllüler, hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütüldüğünü belirterek, “Yakında burası, Mezitli’nin doğayla, sevgiyle, merhametle bütünleşen yerlerinden biri olacak” dedi.

Başkan Tuncer, Bozön Mahallesi’nde yapılacak alanın, mevcut orman dokusuna zarar vermeden, doğayla bütünleşik bir şekilde tasarlandığını vurguladı.

Tuncer, “Sahipsiz sokak hayvanlarımız için doğal yaşam alanı projemizi başlatıyoruz. Şu an Bozön’de bulunduğumuz bu alan, çok kısa bir süre sonra Mezitli’de yaşayan sokak hayvanlarımızın doğal ortamlarında, güvenle ve huzurla yaşayabilecekleri bir yaşam alanına dönüşecek. Onların doğasına uygun, özgürce hareket edebilecekleri, sevgiyle korunan bir alan olacak burası. Mezitli Belediyesi olarak biz, her canı insan canıyla eşit görüyoruz. Bu anlayışla hem sokak hayvanlarımızı koruyor hem de doğaya zarar vermeden, orman dokusunu koruyarak bu alanı şekillendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

'GELİR GELMEZ VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜ KURDUK'

Projenin ilk etabında, Mersin Valiliği’nin talimatı doğrultusunda hızlı bir şekilde doğal yaşam alanı tesisinin kurulacağı bildirildi. Kısa sürede tamamlanması planlanan projeyle, sokak hayvanları için doğal yaşam olanağı sunulacak.

Tesiste, veteriner hizmet birimleri, tedavi odaları, eğitim alanları, idari birimler ve doğal yaşam alanları yer alacak.Göreve gelir gelmez Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünü kuran Tuncer, sokak hayvanlarının doğal ortamlarında, özgürce ve güvenle yaşayabilecekleri geniş açık alanlar oluşturduklarını ifade etti.