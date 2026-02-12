Mezitli’de 14 Şubat Sanat Panayırı ile sanat, müzik ve alışveriş bir araya geliyor

Mezitli Belediyesi, 14 Şubat’ta kente renk katacak özel bir etkinlik düzenliyor. Sanatı ve üretimi desteklemek, el emeği üreticilerini vatandaşlarla buluşturmak amacıyla düzenlenen Sanat Panayırı, gün boyu sürecek dopdolu programıyla Mezitli Sanat Çarşısı’nda kapılarını açacak. Sevginin ve paylaşmanın simgesi olan 14 Şubat’ta gerçekleştirilecek panayırda, vatandaşlar hem alışveriş yapabilecek hem de müzik ve gösteriler eşliğinde keyifli vakit geçirebilecek. El emeği ürünlerin sergileneceği stantlarda takıdan aksesuara, tasarım ürünlerden hediyelik eşyalara kadar birçok farklı seçenek yer alacak. Gün boyunca düzenlenecek ritim gösterileriyle panayır coşkusu artacak. Etkinlik programı kapsamında saat 15.00’te Mezitli Kadın Ritim Grubu, saat 17.00’de ise Rengâhenk Ritim Grubu sahne alarak performanslarını sergileyecek. 14 Şubat Cumartesi günü 12.00 – 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan Sanat Panayırı, Menderes Mahallesi Turunç Caddesi’nde bulunan Mezitli Sanat Çarşısı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Stantlar saat 12.00 itibarıyla açılacak ve gün boyu yurttaşların ziyaretine açık olacak.