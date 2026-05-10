Milli Mücadele'nin önemli lojistik merkezi Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı, ziyarete açıldı 'Ankara'nın kültür sanat hayatına katkı sağlayacak'

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yer alan tarihi Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından restore edilerek ziyarete açıldı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, konağın Sakarya Meydan Muharebesi’ndeki cephe hattına 50 kilometre mesafede çok kritik bir lojistik merkez olduğunu, cepheye gönderilen ekmeklerin burada üretildiğini ifade etti

‘KÜLTÜR SANATA KATKI SUNACAK’

Babası Mehmet Atak’ın konağını ABB’ye bağışlayan Andaç Atak, “Bu konak, elektrik, su sistemleriyle, radyosuyla, döşenmesiyle kenti köye taşımıştır. Cumhuriyetimizin kırsaldaki izdüşümü, aydınlık yüzüdür. Ben de konağı satmayı, üzerinden maddi menfaat sağlamayı, bir başkasının adıyla anılmasını hiç istemedim. Konak yaşadıkça babamın adı da yaşayacaktır. Konağı bütün çağdaş sivil toplum kuruluşlarına eşit mesafede, Hallaçlı halkıyla el ele daha yüz yıllarca Ankara'nın kültür, sanat ve toplum yaşamına katkı sunacağına inanıyorum” şeklinde konuştu. Mehmet Atak’ın eşi Figen Atak ise, “Eskiden çok kötüydü, benim eşimin çocukluğunun geçtiği ev burası. Çok kötüydü, harabeydi bir de çok güzel bir mazisi var, tarihi ve kültürel bir yer aslında. Şimdi çok güzel olmuş, Mansur Başkan sağ olsun. Köyümüze güzel bir katkı oldu” cümlelerini kullandı.

‘ANKARA'NIN MİRASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KONAK'

Açılışa katılan Sefa Arslan isimli bir yurttaş ise, “Çocukluğumuzda da biz buraya gezmeye geliyorduk. Gerçekten Ankara’nın mirası için önemli bir konak. Umarım Ankara’mızda, Türkiye’mizde bunun gibi daha güzel, daha çok değerler görürüz” ifadelerini kullandı.