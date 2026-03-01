Nebil Özgentürk Artvin’de okurlarıyla buluştu

Gazeteci–Yazar Nebil Özgentürk, Artvin’de Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Memleketten, Sanattan, Bizden Her Şeyden” konulu söyleşide Artvinli sanatseverlerle bir araya geldi. Programa Belediye Başkanı Bilgehan Erdem de katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen söyleşide; memleket hikâyeleri, sanat dünyasından anılar ve kültürel birikime dair değerlendirmeler paylaşıldı. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen program, samimi bir atmosferde gerçekleşti. Söyleşi sonunda Belediye Başkanı Erdem, günün anısına Nebil Özgentürk’e Artvin’in simgesi olan boğa biblosu takdim etti.