Nilüfer'de hamile ve yeni doğum yapmış kadınlar için 'Anne Taksi' devrede

Nilüfer Belediyesi, hamileler ve yeni doğum yapmış annelerin bebekleriyle birlikte hastane, aile sağlığı merkezi ve diğer sağlık kurumlarına ulaşım için “Anne Taksi” uygulamasını başlattı.

Anne Taksi'nin dikkat çeken yönlerinden biri de aracın şoförünün kadın olması. Böylece uygulama yalnızca annelerin güvenli ulaşımını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kadın istihdamına da katkı sunuyor. Kadın sürücüler tarafından verilen hizmet, annelerin kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlarken kadınların çalışma hayatındaki görünürlüğünü de artırıyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yaptığı açıklamada, Anne Taksi'nin sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olduğunu belirterek kadınların gündelik yaşamda karşılaştıkları zorlukları azaltmayı amaçladıklarını söyledi.

Özdemir, uygulamanın kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü aktararak, “Anne Taksi ile hamilelerimizin ve yeni annelerimizin sağlık kurumlarına güvenli şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Kadınların yaşamını kolaylaştıran hizmetleri artırmayı önemsiyoruz. Uygulamayı başlattığımız ilk 27 günde 132 annemizi sağlık kuruluşlarına ulaştırdık” bilgisini verdi.