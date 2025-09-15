Nizip'te 12 kilometrelik yol 2,5 kilometreye düşüyor

Gaziantep Nizip Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmak ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü yol çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Tatlıcak ve Mehmetobası mahalleleri arasında başlatılan yol çalışmasıyla bölge sakinlerine kolaylık sağlanacak.

Yapılan çalışmalarla, iki mahalle arasındaki mevcut 12 kilometrelik mesafe, 2.5 kilometreye kadar düşürülecek. Böylece sadece Tatlıcak ve Mehmetobası değil, çevredeki diğer mahalleler de bu yeni yoldan faydalanarak daha kısa sürede, daha konforlu ulaşım imkânına kavuşmuş olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan “Sadece yolları değil, gönülleri de birbirine bağlıyoruz. Tatlıcak ve Mehmetobası arasında yürüttüğümüz yol çalışmasıyla hem mesafeleri kısaltıyor hem de vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırıyoruz. Bu çalışma, çevre mahallelerimiz için de önemli bir kazanım olacak. Nizip’in her köşesine hizmet götürmeye, ulaşımı daha erişilebilir hale getirmeye kararlıyız" dedi.