Odunpazarı Belediyesi, Avcıoğlu’nun ismini yarışmayla yaşatmayı sürdürüyor: Son başvuru tarihi 15 Eylül olarak belirlendi

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi, kurucusu ve yazarı olduğu Yön ve Devrim dergileriyle aydın hareketinin öncüsü ve yürütücüsü olan Doğan Avcıoğlu için sosyal bilimler alanında “Doğan Avcıoğlu Ödülleri” düzenliyor. Geleneksel hale gelen “Doğan Avcıoğlu Ödülleri”nin bu yıl dördüncüsü yapılacak. Doğan Avcıoğlu’nun adını, eserlerini ve dünya görüşünü yaşatmak; yarına taşımak, genç nesillerle tanıştırmak amacıyla düzenlenen ödül için son başvuru tarihi 15 Eylül 2025 olarak belirlenirken, ödül töreninin ise 4 Kasım 2025’te yapılması kararlaştırıldı.

Yarışmaya katılmak isteyen yurttaşlar, eserlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile başvuru gününün son tarihinin mesai bitimine (17.00) kadar Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Atlas Çıkmazı Sok. No: 7, 34672 Üsküdar-İstanbul’da bulunan Tekin Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti’ne teslim edebilecek. Doktora tezlerinde ise ‘info@tekinyayinevi.com.tr’ adresine gönderilecek elektronik posta yoluyla gönderim kabul edilebilecek. Sosyal bilimler alanında 3 ödül verilecek olan yarışmada, ödüle değer görülen 3 eserin yazarına “Ödül Belgesi”, “Ödül Plaketi” ile 10 bin TL para ödülü verilecek. Ödüle değer görülen eserlerin sahibi (daha önce yayımlanmamış ise) kitap olarak yayınlatmak istediği koşulda, Tekin Yayınevi destek olacak. Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiler, Odunpazarı Belediyesi’nin internet sitesindeki duyurular sekmesi üzerinden edinilebilecek.