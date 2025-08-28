Odunpazarı Belediyesi’nden yerli ve yenilikçi dijital adım: CEOR

Odunpazarı Belediyesi, kendi mühendisleri ve teknik personeli tarafından geliştirilen dijital belediyecilik sistemi CEOR’un lansmanını gerçekleştirdi. Belediyenin dijitalleşme yolunda attığı en önemli adımlardan biri olan sistem, Yenikent Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl Kültür Merkezi Lozan Salonu’nda tanıtıldı.

CEOR sistemi, belediye çalışanlarının iş süreçlerini dijitalleştirerek sadeleştirmeyi, hızlandırmayı ve verimliliği artırmayı hedefliyor. Lansmanda konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sistemin yalnızca bir yazılım değil, aynı zamanda bir zihniyet dönüşümü olduğunun altını çizdi.

“BU SADECE TEKNİK BİR BAŞARI DEĞİL”

Başkan Kurt konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün burada sadece bir yazılım tanıtmıyoruz; bir kararın arkasında duruyoruz. Bu defa geç kalmayacağız. Geçmişte çok şey ıskalandı, ama biz bu alışkanlığı bozmak için buradayız. Teknoloji bizim için vitrin süsü değil, kamucu bir aklın aracı ve mali disiplinin en güçlü destekçisidir. CEOR’u dışarıdan satın almadık; kendi personelimizle, kendi vizyonumuzla geliştirdik. Bu, sadece teknik bir başarı değil; aynı zamanda bir bağımsızlık bildirgesidir.”

“CHP’Lİ BELEDİYELER BASKI ALTINDA”

Kazım Kurt, konuşmasında CHP’li belediyelerin bugün açık bir baskı altında olduğuna da dikkat çekti: “Kaynaklarımız kısıtlanıyor, projelerimiz engelleniyor, başkanlarımız yargı sopasıyla tehdit ediliyor. Ama biz biliyoruz ki bu saldırılar bugüne değil, geleceğe yöneliktir. Biz günü kurtarmak için değil, yarını inşa etmek için çalışıyoruz. Bu treni beklemiyoruz, bu treni biz sürüyoruz.”

“DİJİTALLEŞME DÜŞMAN DEĞİL, YOL ARKADAŞI”

Dijitalleşmeye yönelik kaygılara da değinen Başkan Kurt, teknolojiyi yeni bir yol arkadaşı olarak gördüklerini söyledi. Başkan Kurt, “Robotlar işlerimizi elimizden alacak mı diye soranlar oluyor. Biz bu teknolojiyi düşman değil, yeni bir yol arkadaşı olarak görüyoruz. Belediyecilik artık sadece asfalt dökmekle ilgili değil; veriyi okumak, zekâyla yönetmek ve insanı merkezde tutarak geleceği bugünden kurmak zorundayız. CEOR da bu anlayışın ürünüdür” dedi.

“GELECEĞİ BAŞLATANLARDAN BİRİ OLACAĞIZ”

Konuşmasının sonunda tüm ekibe teşekkür eden Başkan Kurt, yurttaşlara da çağrıda bulundu: “Bu başarı kolektif aklın ürünüdür. Gelin birlikte kuralım geleceği. Çünkü biz inanıyoruz: Geleceği kaçırmamanın en garantili yolu, geleceği başlatanlardan biri olmaktır. Odunpazarı Belediyesi olarak bu dönüşümü başlattık. Hem halkımız için, hem çalışanlarımız için, hem de Türkiye’deki tüm belediyelere örnek olmak için.”