Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Paris Trabzonlular Derneği'ni ziyaret etti

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, eşi Tuba Kaya ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında Paris Trabzonlular Derneği tarafından Fransa’nın başkenti Paris’te Epinay-Sur- Seine banliyösündeki dernek binasında organize edilen Sanat Eserleri ve Kültürel Miras Açılış Töreni’ne katıldı. Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur ev sahipliğindeki törende Başkan Ahmet Kaya’nın yanı sıra Paris Başkosolosluğu Birinci Müsteşarı Derle Demirel, Paris Epinay–Sur Seine Belediye Başkanı Sn. Herve Chevreau, Bonneuil-sur-Marne Belediye Başkanı Denis Öztorun, CHP Paris Birliği Başkanı Nazım Ergin, Avrupa Trabzon Dernekleri Birliği Federasyonu Başkanı Engin Günaydın, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli yer aldı.

ATATÜRK BÜSTÜ YENİDEN PARİS TRABZONLULAR DERNEĞİ’NDE

Geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda dernek binası önüne konulduktan kısa bir süre sonra saldırıya uğrayan ve sonrasında yeniden yerine konulan Atatürk büstünün açılışının gerçekleştirildiği törende, ayrıca Atatürk Köşkü, Sümela Manastırı ve Orta Mahalle tabloları da derneğe kazandırıldı.

“DUYARLILIKLARI İÇİN DERNEK YÖNETİMİNİ KUTLUYOR, EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Paris Trabzonlular Derneği’nin Türkiye’nin ve Trabzon’un tüm değerlerini yaşatıyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, burada yaptığı konuşmada, “Paris’te kendimizi evimizde gibi hissettik. Paris Trabzonlular Derneği Başkanımıza ve değerli yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bordo-mavi renkleri nerede görsem duygulanırım. Burada dernek başkanımız hem kravatında hem saatinde hem de dernek binamızın duvarında bordo-mavi renklerimizi yaşatıyor. Fransa’da ilk ve tek olan; Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünün yeniden yerine konulması vesilesiyle düzenlenen törende bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Daha öncesinde bazı kirli eller tarafından buradaki Atatürk büstü saldırıya uğramıştı. Ama buradaki dostlarımızın Atatürk’e olan sevgileri ve derin muhabbetleri sonucu; Mersin Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit Başkanımızın da destekleriyle en kısa sürede büstü tekrar buraya getirmişler. Dernek yönetimini bu duyarlılıkları için özellikle tebrik ediyorum. Mersin Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit Başkanımız Trabzonlu hemşehrimizdir, Sürmenelidir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“TRABZONUMUZLA ATATÜRK’ÜMÜZ ARASINDA GÜÇLÜ BİR BAĞ VAR”

Trabzon’un ve Trabzonluların Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’le çok güçlü bağlarının olduğunu anlatan Başkan Kaya, “Mavi gözlü devimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ümüz, bütün dünyanın gıptayla baktığı büyük bir lider. Dünyanın birçok ülkesinde anıtları var ama Paris’te de olması çok anlamlıydı. Paris Trabzonlular Derneğimiz bunu yaptığı için takdiri hak ediyorlar. Kendinizi burada Trabzon’da, vatan toprağında hissediyorsunuz. Anadolu topraklarının mucizesi, O’nu anlatmaya kelimeler yetmez. Büyük Önder Atatürk’ümüz Trabzon’umuza üç kez gelmiş. 11 Haziran 1937’deki en son gelişlerinde de “Mal ve mülk bana ağırlık veriyor, bunları milletime bağışlamaktan ferahlık duyacağım. İnsanın zenginliği kendi manevi kişiliğinde olmalıdır” şeklindeki altın değerinde sözlerle mal varlığını Trabzonumuzda Türk Milletine bağışlamıştır. Trabzon bu anlamda da çok özel, çok değerli bir yerdir. Burada da bu güzellikleri yaşattığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

“PARİS’TE TÜRKİYE’Yİ VE TRABZON’U TEMSİL EDİYORUZ”

Paris’te Türkiye’yi ve Trabzon’u temsil ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz” diyen Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, “2008 yılından itibaren Paris’te faaliyet gösteren derneğimiz sadece Trabzon’un değil, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlıyor. Kültür, sanat, tiyatro gibi faaliyetleri yapıyoruz. Şehrimizi, ülkemizi Paris’e taşıyabiliyoruz” sözleriyle davetlileri selamladı.