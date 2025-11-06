Ortahisar Belediyesi DMD ve MS hastalarıyla kermes ve kahvaltı etkinliği düzenledi

Ortahisar Belediyesi, dezavantajlı bireylere destek olmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen iki anlamlı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

“DMD Hastası Yavuz Berkay Sansar ve Muhammet Eren Sansar Kardeşlere Destek Kermesi” ile “MS Özel Bireyler Kahvaltıda Buluşuyor” etkinlikleri yoğun katılımla başladı. “MS Özel Bireyler Kahvaltıda Buluşuyor” adlı program, Pazarkapı İş Merkezi’nde düzenlendi. MS hastası bireylerin sosyal bağlarını güçlendirmek, deneyim paylaşımını artırmak ve moral-motivasyon desteği sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Doğu Karadeniz MS Özel Bireyler Derneği yönetim kurulu üyeleri ile STK’ların başkan ve yöneticileri katıldı.

Kahvaltı programında konuşan Ortahisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, “Bu tarz etkinliklerde sizlerle bir arada olmaktan ve mücadelenize destek sağlamaktan onur duyuyoruz. Belediyemiz her zaman dayanışmanın, paylaşmanın ve iyiliğin yanında olmaya devam edecektir” dedi.

MS Özel Bireyler Derneği Başkanı Sema Bektaş, Ortahisar Belediyesi’nin kendilerine sağladığı destek için Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya ve tüm ekibine teşekkür etti.

Ortahisar Belediyesi ana hizmet binası bahçesinde düzenlenen kermeste ise DMD hastası Yavuz Berkay ve Muhammet Eren Sansar kardeşlerin tedavi sürecine katkı için el emeği ürünlerin satışı gerçekleştirildi. Kermesi ziyaret eden Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, belediye olarak desteklerinin devam edeceğini ve her ihtiyaç anında dayanışmaya ihtiyaç duyan yurttaşların yanında olacaklarını kaydetti.

Sosyal sorumluluk bilincini artırmak ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla düzenlenen kermeste, Engelsiz Anneler Derneği de satışa sunulan ürünlere katkı sağladı. İki gün sürecek kermeste elde edilen gelir, DMD hastası Yavuz Berkay ve Muhammet Eren Sansar kardeşlerin tedavileri için kullanılacak. Yavuz Berkay ve Muhammet Eren kardeşlerin annesi Nuray Sansar da kermese sağladığı katkılar için Ortahisar Belediyesi’ne teşekkür etti.