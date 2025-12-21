Ortahisar Belediyesi’nin seyyar çay aracı kentin en işlek noktalarında ücretsiz hizmet veriyor: Çaylar bu kez belediyeden

Ortahisar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalarla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, “Çaylar Bizden” sloganıyla başlatılan ücretsiz çay ve kek ikramı uygulaması, Trabzon’un en işlek noktalarında vatandaşlarla buluştu.

Trabzon’da Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın, başta emekliler olmak üzere ekonomik krizden olumsuz etkilenen toplum kesimlerine yönelik hizmetlerine bir yenisi eklendi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün koordinasyonunda hizmet vermeye başlayan seyyar çay aracı, gün boyunca yurttaşlara ücretsiz çay ve kek ikramında bulunuyor. Hizmetten yararlanan yurttaşlar, Başkan Kaya ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

‘PAYLAŞMA VE DAYANIŞMAYI ARTIRIYORUZ’

Uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediyeciliği yalnızca altyapı yatırımlarından ibaret görmediklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Bizim anlayışımızda belediyecilik; insanı merkeze alan, vatandaşın ihtiyaçlarını ve refahını gözeten bir hizmettir. Bugün bir bardak çay, belki küçük bir ikram gibi görünebilir ama gönülleri ısıtan, paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olan çok kıymetli bir adımdır. Ekonomik şartların zorlaştığı bu süreçte, hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Ortahisar Belediyesi olarak sosyal belediyecilikten taviz vermeden, vatandaşımızın hayatına dokunan hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz”

YURTTAŞ MEMNUN

Ücretsiz çay ve kek ikramından duydukları memnuniyeti dile getiren yurttaşlar, “Daha önce hiç kimsenin çayını içmemiştik. Allah Ahmet Kaya başkanımızdan razı olsun. Bugünkü ekonomik şartlarda çay bile içemeyen vatandaşlarımız var. Çok güzel, çok anlamlı bir hizmet. Başkanımızdan bu hizmetin devam etmesini istiyoruz” sözleriyle verilen hizmete teşekkür etti.

Ortahisar Belediyesi’nin sosyal dayanışmayı güçlendiren bu uygulamasının, ilerleyen günlerde kentin farklı noktalarında da hizmete devam edeceği belirtildi.