Plaj Futbolu Süper Finalleri başladı

Alanya Belediyesi Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde düzenlenen şampiyonada ülkemizin ve dünyanın en iyi plaj futbolu sporcuları kıyasıya mücadele etti. Bir hafta sürecek olan ve Türkiye Şampiyonu olacak takımın belirleneceği şampiyona, ilk günden heyecanlı maçlara sahne oldu.

BOL GOLLÜ MAÇLAR

Şampiyonanın ilk maçında Ömeroğulları Global Erciş Belediyespor, Giresun Sahil Spor karşısında farklı bir galibiyet aldı ve maçı 21-3 kazandı. Günün ikinci maçında CityLine Alanya Belediyespor, yine favori ekipler arasında gösterilen Adilcevaz Belediyespor’u 7-5 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Günün kapanış maçında ise ÇimhanManavgat Belediyesi 6-1’lik skorla Karataş Belediyespor engelini aştı. Bol gollü ve heyecanlı geçen maçlardaki mücadeleyi ve görsel şöleni tribünler ayakta alkışladı. 1 Kasım Cumartesi günü şampiyonada; Giresun Sahil Spor ile Karataş Belediyespor, Çimhan Manavgat Belediyesi ile Ömeroğulları Global Erciş Belediyespor ve CumaovasıÖzderespor ile CityLine Alanya Belediyespor karşı karşıya gelecek.