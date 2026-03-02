Rauf Denktaş Parkı yenileme çalışmaları yeniden başladı

Anamur Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ancak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Caretta Caretta Kaplumbağaları’nın üreme mevsimi gerekçe gösterilerek durdurulan Rauf Denktaş Parkı yenileme çalışmaları, gerekli izinlerin alınması ve projenin revize edilmesiyle yeniden başlatıldı. Meclis üyeleri ve birim müdürleri ile park içerisinde gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, yenileme çalışmalarının ilgili mevzuata uygun bir şekilde hızla tamamlanacağını açıkladı.

‘TÜM İZİN VE ONAYLARI ALDIK’

Doğa Koruma ve Milli Parklar Anamur Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı inceleme ziyaretinde revize edilen park uygulama planı ve başlatılan çalışmalar değerlendirildi. Rauf Denktaş Parkı’nın yaz sezonu öncesinde hizmete açılacağını ifade eden Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, “Geçtiğimiz yıl başlattığımız ancak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Caretta Caretta Kaplumbağalarının üreme mevsimi gerekçe gösterilerek durdurulan Rauf Denktaş Parkı Yenileme Çalışmalarını bugün itibari ile yeniden başlatıyoruz. Daha önce de ilgili kurumlar tarafından onaylanan uygulama projesinde bazı revizeler yaparak yeniden onaya sunduk ve mevzuata uygun olarak tüm izinlerimizi ve onayları aldık. Bugün başlattığımız çalışmaları kısa süre içerisinde projeye ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde tamamlayacağız. Rauf Denktaş Parkı’nı yaz mevsiminden önce vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.