Sahil yürüyüş alanları pırıl pırıl yapılıyor

Giresun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahil bölgesinde bulunan yürüyüş yollarında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yurttaşların deniz manzaralı gezi ve yürüyüş yapabilmek için yoğun olarak kullandığı sahil bandının daha temiz ve daha sağlıklı olabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda yıkama ve süpürme işlemleri yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarda yürüyüş güzergâhlarını tazyikli suyla yıkarken, zemin ve çevrede biriken atıklar da süpürülerek toplandı. Sahil hattı boyunca sürdürülen temizlik faaliyetlerinin belirli periyotlarla devam edeceği bildirildi. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ortak kullanım alanlarının temiz tutulması için düzenli çalışmalar yapıldığını dile getirerek, vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını istedi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kamuya açık alanların korunmasının ortak sorumluluk olduğu hatırlatıldı.