Sanatın renkleriyle camın zerafeti aynı sergide buluştu

Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde eğitim gören kursiyerlerin eserlerinden oluşan Cam ve Resim Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, kursiyerlerin cam işleme ve resim alanlarında ortaya koyduğu çalışmalar yer alırken; farklı teknikler ve özgün yorumlarla hazırlanan eserler, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

ALEVLİ CAM ATÖLYESİ İLGİ GÖRDÜ

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği açılış gününde sergilenen resim ve cam eserlerin yanı sıra canlı bir performanslar da yer aldı. Düzenlenen “Alevli Cam Atölyesi” de katılımcılar camın yüksek ateş altında nasıl şekillendiğini canlı olarak izleme fırsatı buldu. Sergi 16-20 Haziran günleri arasında Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak tüm Başkentlilerin ziyaretine açık olacak.