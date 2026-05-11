Seyhan Belediyesi Halk Oyunları Ekibi bölge birincisi oldu

Seyhan Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Adıyaman'da düzenlenen bölge yarışmasında yıldızlar kategorisi düzenlemeli dalda sahne aldı. Ekip, gösterdiği performansla grup birincisi oldu. Çocuklar, elde edilen başarının ardından Seyhan Belediye Başkanvekili Hasibe Akkan’ı ziyaret ederek kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür etti. Ziyarette, genç sporcular hem mutluluklarını paylaştı hem de hedeflerinin Türkiye finallerinde de aynı başarıyı sürdürmek olduğunu ifade etti. Akkan, ziyarette yaptığı konuşmada elde edilen başarının Seyhan adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek “Seyhan Belediyemizin Halk Oyunları ekibi, grup birincisi olarak hepimize büyük bir gurur yaşattı. Kültürümüzü yaşatan, emeğiyle sahneye yansıtan tüm evlatlarımızı yürekten kutluyorum. Bu başarıda büyük pay sahibi olan kıymetli eğitmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Seyhan'ımızın adını gururla duyuran ekibimize, Konya Akşehir'de gerçekleştirilecek Türkiye Finali'nde başarılar diliyorum” dedi.

HEDEF TÜRKİYE FİNALLERİ

Bölge birinciliği ile büyük bir motivasyon kazanan ekip, şimdi gözünü 25-27 Haziran tarihleri arasında Akşehir'de düzenlenecek Türkiye finallerine çevirdi. Seyhan'ı temsil edecek olan gençler, finalde de derece elde ederek başarılarını taçlandırmayı hedefliyor.