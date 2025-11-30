Sunay Akın, Yüreğir’de Adanalılarla buluştu

Yüreğir Belediyesi, Cumhuriyetimizin değerlerini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını yaşatmak amacıyla ünlü yazar ve şair Sunay Akın’ı Adanalılarla buluşturdu. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu söyleşi, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, eşi Fidelya Demirçalı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın eşi Nuray Karalar ile Seyhan önceki dönem Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Söyleşide, Sunay Akın Atatürk’ün düşünce dünyasını, Cumhuriyet’in kazanımlarını ve tarihsel dönüm noktalarını etkileyici anlatımıyla dinleyicilere aktardı. Katılımcılar, sık sık alkışlarla Akın’ın konuşmalarına eşlik etti.

Başkan Ali Demirçalı, etkinliğin açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Atatürk’ün ışığını ve değerlerini hep birlikte yaşatacağız. Bu anlamlı söyleşide bizlerle olan Sunay Akın’a ve salonu dolduran tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.”

Yüreğir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini yıl boyunca sürdüreceğini belirterek tüm vatandaşları bu etkinliklere katılmaya davet etti.





