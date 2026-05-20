Tarsus’a yeni Emekli Evi açılıyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye Emekli Evi’nin açılışını yarın yapacak. Emekli Evi Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde bulunan Uğur Mumcu Kültür Parkı’nın içinde olacak.

‘EMEKLİLERİMİZİN KEYİFLE VAKİT GEÇİRECEK’

Mersin Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Yenice Mahallemize güzel bir buluşma noktası daha kazandırıyoruz. Emeklilerimizin keyifle vakit geçireceği, bir araya gelip sohbetlerini paylaşacağı Emekli Evi’nin açılış heyecanını hep birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı. Açılış, saat 16.00’da gerçekleşecek.