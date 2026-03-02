Taşova Belediye Başkanı Özalp, Ankara Kent Konseyi'ni ziyaret etti

Amasya Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette; yerel yönetimlerde katılımcılık, ortak akıl anlayışı, kent vizyonu ve şehirlerin sosyal-kültürel gelişimine yönelik çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Kent konseylerinin yerel yönetimlere sağladığı katkılar, sivil toplum iş birliği ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Ziyarette, AKK Yürütme Kurulu Üyeleri Ömer Şan, Murat Akyüz ve Arzu Balkan da hazır bulundu. Ayrıca AKK Başkan Vekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ile AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale Özgenel de Özalp ile görüş alışverişinde bulundu.

Özalp, ev sahipliği nedeniyle Ankara Kent Konseyi heyetine teşekkür etti.