Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri’nden LÖSEV’e hediye

Tepebaşı Belediyesi belde evleri kursiyerleri, Gönüllü İletişimler ve Aktif İletişim projeleri kapsamında düzenlenen LÖSEV tanıtım seminerlerinde LÖSEV ile kurdukları bağın ardından Eskişehir Bölge İrtibat Ofisi’nde anlamlı bir ziyarette bulundu. Tepebaşı Belediyesi belde evleri kursiyerleri, LÖSEV’e kayıtlı hasta ve iyileşmiş çocuklar için bayramlık hediyeler ile amigurumi tekniğiyle hazırlanan oyuncak bebekler hediye etti. Kursiyerler, LÖSEV’in çocukların ve ailelerinin yanında yalnızca maddi değil, manevi anlamda da büyük bir destek sunduğunu vurgulayarak dayanışma mesajı verdi. Belde evlerinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmalarının artarak devam edeceğini ifade eden kursiyerler, toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmanın önemine işaret etti.