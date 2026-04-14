Tepebaşı’nda ağız ve diş sağlığı polikliniği çocuklara hizmetini sürdürüyor: 80 bin tarama, 40 bin tedavi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından 4 Ocak 2013 tarihinde hizmete açılan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, çocuk ve halk sağlığını önceleyen sosyal demokrat belediyecilik anlayışının güçlü bir eseri olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde çocuklara tarama, tedavi, dolgu, diş çekimi, florlama, acil müdahale ve ileri tedaviye yönlendirme gibi pek çok hizmet ücretsiz olarak sunuluyor. Merkezde ayrıca ağız ve diş sağlığı eğitimleriyle çocuklarda erken yaşta bilinç oluşturulması amaçlanıyor.

Kendisi de bir diş hekimi olan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın koruyucu hekimliği merkeze alan yaklaşımıyla şekillenen proje, Tepebaşı Belediyesi Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi çatısı altında çocuklara sadece tedavi değil; karşılama, psikolojik destek, tarama, ağız ve diş sağlığı eğitimi ve ihtiyaç halinde tedavi süreçlerini kapsayan bütüncül bir hizmet sunuyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın mesleki birikimi ve toplumcu yaklaşımıyla hayata geçirilen merkezde Ocak 2013-31 Mart 2026 tarihleri arasında 81 bin 448 çocuk taramadan geçirildi. 39 bin 177 çocuk tedavi edildi. 3 bin 974 çocuğa 6 bin 889 psikolojik destek, 25 bin 556 çocuğa ise eğitim verildi.

‘TEDAVİ KADAR KORKMAMASINI SAĞLAMAK DA ÖNEMLİ’

Sağlığın yalnızca tedaviyle değil; önlemeyle, eğitimle ve kamusal sorumlulukla korunabileceğini ifade eden Ataç, “Ben de bir diş hekimi olarak çok iyi biliyorum ki, çocuk yaşta ihmal edilen ağız ve diş sağlığı sorunları ilerleyen yıllarda çok daha ağır sonuçlar doğurur. Bu nedenle biz Tepebaşı’nda çocuklarımızın sağlık hakkını bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.

Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde çocuklara sunulan hizmetin, yalnızca muayene koltuğunda başlayan bir süreçten ibaret olmadığını belirten Ataç, “Merkeze gelen çocuklar önce karşılanıyor. Diş tedavisinden çekinen, kaygı yaşayan ya da korku hisseden çocuklara psikolojik destek veriliyor. Böylece çocukların tedavi sürecine daha güvenli ve daha rahat bir şekilde hazırlanması sağlanıyor. Bu aşamanın ardından çocuklar ağız ve diş taramasından geçiriliyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda tedaviye ihtiyaç duyan çocuklar için gerekli işlemler planlanıyor ve tedavi süreci başlatılıyor. Ayrıca çocuklara ağız ve diş sağlığı konusunda eğitimler de veriliyor. Böylece çocuğa yalnızca hasta olarak değil; duygusal ihtiyaçlarıyla birlikte ele alan bütünlüklü bir sağlık hizmeti sunuyoruz.

Bir çocuğu tedavi etmek kadar, o çocuğun o süreci korkmadan yaşamasını sağlamak da önemlidir. Ben diş hekimliği mesleğimden biliyorum; çocuk ilk karşılaşmada güven duyarsa, tedavi süreci çok daha sağlıklı ilerler. Biz burada çocuklarımızı anlayan, dinleyen, rahatlatan ve güven veren bir hizmet sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BÜTÇE KALEMİ GİBİ DEĞİL, YAŞAM HAKKI OLARAK GÖRDÜK’

Ülkede milyonlarca ailenin en temel sağlık giderini bile düşünmek zorunda kalmasının sosyal bir sorun olduğunu vurgu yapan Ataç, “Bizim görevimiz de bu noktada halkın yanında durmaktır. Biz çocuklarımızın sağlığını hiçbir zaman bütçe kalemi gibi görmedik. Onu bir insan hakkı, bir yaşam hakkı olarak gördük. Bu merkez, işte bu kararlılığın sonucudur” dedi.

‘DAYANIŞMA VE GELİŞİM MERKEZİ’

Başkan Ataç sözlerini şöyle tamamladı: “Tepebaşı Belediyesi’nin hizmet anlayışında Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi ise özel bir anlam taşıyor. Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in adını Yeşiltepe mahallesinde bulunan içinde Belde Evi, İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestraları ve Korolarının Eğitim ve Çalışma Merkezi ile Dil ve Konuşma Terapisi Merkezinin olduğu yapıya verdik. Bu anlamlı yapıda Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimiz de hizmet veriyor. Ferdi Zeyrek Yaşam Merkezi yaşamın farklı alanlarına dokunan çok yönlü bir dayanışma ve gelişim merkezidir.”