Termal Sera Projesi hayata geçiriliyor: Kahramankazan’ın tarımsal potansiyeli artacak

Kahramankazan Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Termal Sera Projesi’ni hayata geçiriyor. Yeni üretim sezonu öncesinde son hazırlıkları tamamlanarak üretime başlanmaya hazırlanılıyor.

Üretimin sorunsuz bir şekilde başlayabilmesi için Soğucak Mahallesi’nde yer alan termal sera alanında çalışmalar sürdürülüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, tesislerde gerçekleştirdiği inceleme ziyaretinde devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden kapsamlı bilgi aldı. Ziyarette Uysal’a, Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kubat da eşlik etti. Yapılan incelemelerde, seranın tam kapasiteyle faaliyete geçebilmesi için yürütülen teknik ve altyapı çalışmalarının devam ettiği gözlemlendi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ise konuya ilişkin olarak, “Termal sera ve yeni üretim tesisleriyle ilçemizin tarımsal potansiyelinin önümüzdeki dönemde daha da artmasını bekliyoruz” dedi.