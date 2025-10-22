Tokat Turhal’da kitap fuarı başarıyla gerçekleştirildi

Tokat Turhal Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Fuarı, Kocakavak Millet Bahçesi’nde kurulan fuar çadırında kitapseverlerle buluştu. 13–19 Ekim tarihlerinde gerçekleşen fuar; söyleşiler, imza günleri, resim sergileri ve müzik dinletileriyle Turhal’da kültür rüzgârı estirdi. Fuar kapsamında Turhal’da yaşamış ailelerin yıkılan evlerinin yağlı boya tablolarıyla yeniden hayat bulduğu özel bir resim sergisi de yer aldı. Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural, bu serginin kente değer katan önemli bir kültürel miras niteliği taşıdığını belirterek, “Bu tablolar, geçmişle bağımızı güçlendiriyor. Yaklaşık 40 evin yağlı boya çalışmasını yapan sanatçı Ali Cesur Bey’e emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.