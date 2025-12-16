Trafiğe nefes aldıracak proje

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kent içi sıkışık araç trafiğini rahatlatacak yeni bir çalışmaya imza attı. 100 araç ve üstü kapasiteli yeni açık otopark hizmet vermeye başladı.

Kent merkezinde yer bulamadıklarından dolayı cadde ve sokaklarda araçlarını sağlı sollu olarak rast gele park eden araç sürücüleri, Demir’e teşekkür ederek, memnuniyetlerini ifade ettiler.

“HEDEFİMİZ; ÇİFT TARAFLI PARK ETME SORUNUNU BİTİRMEK”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yayınladığı video kliple birlikte bir açıklama yapan Demir, şunları söyledi:

“İLK AÇIK OTOPARKIMIZ, hizmet vermeye başlamıştır. KAPTANPAŞA, KARAGÖL ve İNÖNÜ mahallelerimizde en az ikişer tane AÇIK veya KAPALI OTOPARK yapmak zorundayız. İlkini yaptık. Birde DUYURUMUZ olacak değerli hemşehrilerim; bu üç Mahallemizde, SATILIK veya KİRALIK ARSA arıyoruz, otopark olarak düzenleyeceğiz. Ana caddelerimizde ÇİFT TARAFLI park yapma uygulamasına son vereceğiz. Galericilerimizin SİTEYE çıkması ile beraber OTOPARK olayını da düzene sokacağız. ARDAHAN İÇİN, YAPACAK ÇOK İŞİMİZ, GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR.”