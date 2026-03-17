Turhal Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor: Yeni asfalt serim makinesi hizmete alındı

Turhal Belediyesi, şehirde yürütülen asfalt ve yol çalışmalarını daha hızlı ve etkin şekilde sürdürebilmek amacıyla araç filosunu güçlendirdi. Bu kapsamda belediye bünyesine kazandırılan 2026 model yeni asfalt serim makinesi (finişer), Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural tarafından yerinde incelendi. Belediye şantiyesinde gerçekleştirilen inceleme sırasında Başkan Ural, yeni asfalt serim makinesini detaylı şekilde inceleyerek teknik ekip ve görevli personelden makinenin çalışma kapasitesi, teknik özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi aldı.

‘1986 YILINDAN BU YANA YAPILMAYAN YATIRIM’

Başkan Ural yaptığı açıklamada, Turhal Belediyesi’nin uzun yıllardır kullandığı eski finişerin yerine modern ve güçlü bir asfalt serim makinesinin kazandırıldığını belirterek “1986 yılından bu yana yapılmamış bir yatırımı yapmak yine bize nasip oldu. Daha önce kullanılan ve saatte yaklaşık 100 metre asfalt serebilen 1986 model finişerimizin yerine, 2026 model yeni asfalt serim makinemizi belediyemize kazandırdık. Önceki belediye başkanlarımızdan Sayın Mehmet Kılıç döneminde kurulan asfalt şantiyemiz ve o dönemde alınan finişerimiz uzun yıllar şehrimize hizmet etti. Ancak zamanla teknolojinin ve günümüz şartlarının gerisinde kalmıştı. Biz de diğer araç yatırımlarımızda olduğu gibi bu asfalt serim makinemizi de kendi tasarruflarımızla belediyemize ve şehrimize kazandırdık. Bu makine sayesinde şehrimizde asfalt ihtiyacı olan yerleri ve parke bulunan alanları bu yıldan itibaren kendi araçlarımız ve kendi personelimizle yapmayı hedefliyoruz” dedi. Yatırımın İller Bankası kredisiyle gerçekleştirildiğini açıklayan Ural, “Ayrıca 5 adet kamyon alımı da yaptık, onlar da kısa süre içerisinde filomuza katılacak. Bundan sonra asfalt çalışmalarını müteahhit marifetiyle değil, Turhal Belediyesi olarak kendi makine, ekipman ve personel gücümüzle gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.