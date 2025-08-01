Türkiye’nin ilk yerli dondurarak kurutma tesisi açıldı

Amasya Üniversitesi ile ARS Biyoteknoloji Firması’nın üniversite-sanayi iş birliğiyle hayata geçirdiği, Türkiye’nin ilk yerli Dondurarak Kurutma Makinesi Üretim Tesisi, Merzifon’da törenle açıldı. Törende konuşan ARS Biyoteknoloji yetkilisi Prof. Dr. Aliye Aras, bilimin üretime dönüştüğü bu projenin yerli ve milli teknoloji açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Aras, “Bu tesis, sadece bir üretim noktası değil; aynı zamanda bilgi ve teknoloji transferinin de somut örneğidir. Üniversitemizle yürüttüğümüz bu iş birliği sayesinde dışa bağımlılığı azaltan çözümler geliştiriyoruz,” dedi.

‘MERZİFON İÇİN BÜYÜK KAZANIM’

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ise projenin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefleri ile uyumlu şekilde sağlıklı gıdaya erişim ve gelecek nesillere kaliteli yaşam sunma açısından değerli olduğunu belirtti. Başkan Kargı, “Bu tesis, Merzifon ve çevresi için büyük bir kazanımdır. Teknoloji ve üretimin eğitimle buluştuğu bu ortamda gençlerimiz hem mesleki gelişim sağlayacak hem de şehrimizin kalkınmasına katkı sunacaktır,” ifadelerini kullandı.

Açılış, Merzifon Meslek Yüksekokulu Kolej Yerleşkesi’nde gerçekleşti. Törene Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kurt ve Prof. Dr. Resul Çekin, ARS Biyoteknoloji yetkilisi Prof. Dr. Aliye Aras, Süleyman Tanrıverdi, Genel Sekreter Osman Akbaş, çok sayıda sanayici, akademisyen, STK ve siyasi parti temsilcisi ile basın mensupları katıldı.