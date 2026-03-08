Tuzla Belediyesi’nden anlamlı 8 Mart mesajı: 'Kadın eliyle yükselen şehir'

Tuzla Belediyesi, 8 Mart’ta bu kez kutlamaları sahanın mutfağına, yani emekçi kadınlarına taşıdı. Fen işlerinden park bahçelere, sosyal yardımdan temizlik işlerine kadar belediyenin her kademesinde görev alan kadın personeller, hazırlanan özel klipte yer alarak ilçeye sundukları hizmetin gururunu paylaştı.

HER BİRİMDE KADIN ELİ, HER SOKAKTA KADIN EMEĞİ

Yayınlanan videoda, geniş yelpazede kadın emeği gözler önüne serildi. Videoda yer alan personellerin her biri;

"Tuzla'nın geleceğini inşa ediyoruz", "Komşularımızın huzuru için sahadayız" ve "Emeğimizle Tuzla’ya değer katıyoruz" gibi güçlü mesajlarla mesleklerine olan tutkularını ifade etti.

"GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ TUZLA"

Tuzla Belediyesi yetkilileri, ilçedeki hizmet kalitesinin arkasında kadın personelin disiplini ve özverisinin yattığını belirterek şu açıklamada bulundu:

"Belediyemizin her sokağında, her parkında ve her projesinde kadın mesai arkadaşlarımızın emeği var. Onlar sadece birer çalışan değil, Tuzla’nın kalkınmasındaki en güçlü temel taşlarıdır. 8 Mart vesilesiyle, gece gündüz demeden görev başında olan tüm kadın kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz."