Ücretsiz sağlık tarama hizmeti Çakırlar Korusunda yurttaşla buluştu

Samsun Atakum Belediyesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik Bölümü iş birliği ile Atakum genelinde uygulanan ücretsiz sağlık tarama hizmeti, yurttaşlardan ilgi görüyor.

Halk sağlığını koruma çalışmaları kapsamında daha önce Özgecan Kadın Danışma Merkezi ve Şehit Ömer Halisdemir Tesisinde sunulan hizmet bu kez, Çakırlar Korusu Tesisinde yurttaşla buluştu.

ATAKUM’DA SAĞLIK SEFERBERLİĞİ

Program kapsamında 18 yaş üstü kadınlar ve 50 yaş üstü erkeklere yönelik tansiyon ve insülin ölçümünden kanser taramasına birçok sağlık hizmeti sunuldu. Uzman sağlık personeli tarafından kalp, böbrek, üreme sağlığı ve aile planlaması gibi farklı başlıklarda açılan stantlarda vatandaşlara önemli bilgiler verildi. Kanserde erken tanının önemine dikkat çekilen etkinlikte, İl Sağlık Müdürlüğünün mobil kanser tarama aracında kanser taraması gerçekleştirildi.

Kadınlar rahim ağzı kanseri taramasına katılarak HPV ve DNA testleri yaptırdı. Program kapsamında kolon kanseri için kit uygulaması da gerçekleştirildi. Geniş kapsamlı sağlık hizmetinden faydalanan yurttaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’e desteğinden dolayı teşekkür etti.

KAPSAMLI SAĞLIK HİZMETLERİ

OMÜ Halk Sağlığı Hemşirelik Bölümü yetkilileri program ile ilgili yaptıkları açıklamada şu bilgiler verildi: “OMÜ Halk Sağlığı 4. sınıf öğrencileri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında idrar kaçırmayı önleyen kadınlara yönelik kegel egzersizlerine, menopoz ve menopozun yönetimine, kalp hastalıklarına, kanserde erken tanı ve tarama yöntemlerine yönelik kısacası halkın anlayacağı şekilde materyaller ve el broşürleri hazırlandı. Kendileri eğitim vermeyi planladılar. Bu eğitimleri halka aktarıyorlar.

Atakum Belediyesi ile bu uygulamayı yürüttük. Atakum Belediyesi, bu konuda bize çok destek oluyor. Mahallelere araç gönderip, insanlara ulaştırıyorlar. Aynı zamanda il sağlık müdürlüğünden gelen bir mobil aracımız var. Bu araçta kadınlara HPV ve DNA testi yapılıyor. Öncelikle, biz onları stantlarımız hakkında bilgilendiriyoruz. Bunun yanı sıra sıra kolon kanserine yönelik de kitler dağıtıyoruz. Bu kitleri doldurmalarını ve evde yapmalarını sağlıyoruz. Bunun takibi de öğrencilerimiz tarafından yapılıyor.”