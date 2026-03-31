Üretimden sofraya, sofradan geleceğe: Denizli’de 730 gün

Sosyal belediyecilik anlayışının en somut yansımalarından biri ilkokul öğrencilerine yönelik başlatılan beslenme desteği oldu. Ekonomik koşulların özellikle çocuklar üzerindeki etkisini azaltmayı hedefleyen bu uygulama ile binlerce öğrencinin okulda sağlıklı ve dengeli beslenmesine katkı sağlanıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN EŞİT BAŞLANGIÇ: BESLENME DESTEĞİ

Bu destek yalnızca bir sosyal yardım değil aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren bir yatırım olarak görülüyor. Aile bütçesine katkı sağlayan bu uygulama, kent genelinde büyük bir memnuniyet yaratırken, sosyal belediyeciliğin sahadaki karşılığını da net şekilde ortaya koydu.

KIRSALDA ÜRETİM GÜÇLENİYOR, ŞEHİR KAZANIYOR

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin son dönemde en dikkat çeken başlıklarından biri kırsal destek politikaları oldu. Tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen projelerle üreticinin maliyet yükü hafifletilirken, üretimin devamlılığı da güvence altına alındı. Gübre, mazot, tohum ve fidan desteklerinin yanı sıra flake yem, macar fiği, mastitis aşısı ve veterinerlik hizmetleriyle üreticiye çok yönlü katkı sağlandı. Arpa ve mısır alım destekleriyle üreticinin elindeki ürünün değer kaybetmesinin önüne geçilirken, tarımsal makine ve ekipman hibeleriyle üretim kapasitesi artırıldı. Zeytin fidanı dağıtımı ve mera gübreleme çalışmalarıyla uzun vadeli verimlilik hedeflenirken, tüm bu adımlar Denizli’nin üretim gücünü koruyan ve büyüten stratejik bir kalkınma modeline dönüştü.

SOSYAL DAYANIŞMA BÜYÜYOR

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yalnızca çocuklar ve üreticiler için değil, toplumun tüm kesimleri için kapsamlı destek mekanizmaları oluşturdu. Kent lokantaları ve kent marketler aracılığıyla uygun fiyatlı gıdaya erişim kolaylaştırılırken, aşevi hizmetleriyle yıl boyunca yüz binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırıldı. Sosyal Yardım Kartı uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlanırken, yerel esnaf da bu sistemin bir parçası haline getirildi. Isınma yardımları, gıda kolileri, taşınma destekleri, yeni doğan bebek paketleri ve emeklilere yönelik sosyal alanlar gibi birçok uygulama, sosyal dayanışmayı kurumsal bir yapıya dönüştürdü. Sağlık alanında ise evde bakım hizmetlerinden ücretsiz aşı desteklerine kadar genişleyen bir hizmet ağı oluşturuldu.

ÇEVRE, TEKNOLOJİ VE MODERN ŞEHİRCİLİK

Kent vizyonunun önemli ayaklarından biri de çevreye duyarlı ve sürdürülebilir şehircilik anlayışı oldu. Kurakçıl peyzaj uygulamaları ve akıllı sulama sistemleri sayesinde su tüketiminde ciddi tasarruf sağlanırken, bu yaklaşım doğayla uyumlu yeni bir kent modelinin temelini oluşturdu.

Ulaşımda ise akıllı sistemler ve dijital altyapılarla vatandaşların günlük yaşamı kolaylaştırıldı. Toplu taşımada konfor ve erişilebilirlik artırılırken, veri odaklı yönetim anlayışıyla geleceğin ulaşım modeli inşa edilmeye başlandı.

KÜLTÜR, SANAT VE ORTAK AKIL

Denizli, son dönemde kültür ve sanat etkinlikleriyle de adından söz ettiren bir şehir haline geldi. Ulusal ve uluslararası organizasyonlar, festivaller ve sanatsal etkinliklerle kent yaşamı zenginleşirken, bu faaliyetler sosyal bütünleşmeye de katkı sundu.

Öte yandan düzenlenen çalıştaylar ve katılımcı platformlarla kentin geleceği ortak akıl çerçevesinde planlanıyor. Akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların dahil olduğu bu süreç, demokratik yönetişim anlayışının güçlü bir örneğini oluşturuyor.

“BU ŞEHRİN KAYNAKLARI, BU ŞEHRİN İNSANLARI İÇİN”

Başkan Çavuşoğlu, 730 günlük sürecin ardından gelinen noktayı değerlendirirken, en büyük önceliklerinin insan odaklı hizmet olduğunu vurguladı: “Bir çocuğun okula aç gitmemesi, sadece bir sosyal politika değil, aynı zamanda bir gelecek meselesidir. Biz çocuklarımızın hem zihinsel hem fiziksel gelişimini destekleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Biz bu kenti yönetirken sadece projelere değil, insan hayatına dokunmaya odaklandık. Kırsalda üretimi desteklerken, şehirde çocuklarımızın beslenmesini de düşündük. Kırsalda üretim devam ederse şehirde yaşam da güçlü olur. Biz bu dengeyi koruyan bir anlayışla hareket ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir gelecek, sağlıklı bireyler ve sürdürülebilir üretimle mümkündür. Bu şehrin kaynaklarını yine bu şehrin insanları için adil, şeffaf ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.”