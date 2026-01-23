Ürgüp Belediyesi personeline banka promosyon anlaşmasında imzalar atıldı

Ürgüp Belediyesi ile belediyeye bağlı iki şirketin tüm personelini kapsayan banka promosyon süreci tamamlandı. Dokuz bankanın katılım sağladığı ihale sonucunda Akbank ile kişi başı 87 bin TL promosyon bedeli üzerinden 3 yıllık anlaşma sağlandı. Sözleşme, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul ile Akbank Nevşehir Şube Müdürü Turgay Tosunoğlu arasında imzalandı. Promosyon ödemesinin 18 Şubat 2026 tarihinde yapılması planlanırken, anlaşma kapsamında personele ücretsiz EFT ve havale işlemleri, kredi kartı aidat muafiyeti ve sıfır faizli kredi imkânı sunulacak. Banka işlemleri ve uygulama sürecine ilişkin bilgilendirme Akbank temsilcileri tarafından yürütülecek.