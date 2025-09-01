Yeni Türkü ve Muhteşem Çocuklar sempozyumda sahne alacak

Tepebaşı Belediyesi, bu yıl 17’ncisini düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun açılışını özel bir konser ile yapmaya hazırlanıyor. Sanat etkinlikleri kapsamında heykel çalışmaları, sergiler sosyal etkinlikler kapsamında da el emeği ürünler satış noktaları, yemek yarışmaları, çocuk atölyeleri, rekreasyon etkinlikleri ve çocuk çamur atölyeleri gibi pek çok aktiviteyi bünyesinde barındıran sempozyum, düzenlenecek açılış töreninde de kent halkına keyifli bir akşam yaşatacak.

KONSER 20.30’DA BAŞLAYACAK

Sevilen grup Yeni Türkü ve verdiği konserlerle adından başarı ile söz ettiren Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Gençlik Senfoni Orkestrası, sempozyumun açılışı için birlikte sahneye çıkacak. Konser, 2 Eylül Salı günü açılış töreninin ardından saat 20.30’da Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda ücretsiz olarak gerçekleşecek. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da, “Yeni Türkü’yü birkaç kez ağırladık. Ama bu defa Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Gençlik Senfoni Orkestrasıyla beraber konser verecekler. Bu muhteşem geceye siz değerli Eskişehirlileri de bekliyoruz” dedi.