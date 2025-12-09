Yenimahalle’de merdiven altı köfte imalathanesine baskın

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı köfte üretimi yapan imalathaneye baskın düzenledi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Demetevler’de kaçak köfte ve tavuk ürünleri imalatı yapan imalathaneyi tespit etti. Sağlıksız koşullarda üretimi yapılan gıda ürünlerini tespit ederek, ürünlere el koyan ekipler; 360 kilo kaçak et, kıyma, tavuk ve 250 kilo köfte yapımında kullanılan baharat ürününü imha işlemine gönderdi. Ayrıca yapılan incelemelerde imalathanenin ruhsatının olmadığı, temizlik kurallarına uyulmadığı da tespit edildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hijyen kurallarının hiçe sayıldığı imalathanede İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gerekli tutanakları tutması sonrasında mühürleme işlemi gerçekleştirdi.

'HALK SAĞLIĞI OYNANMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “Demetevler, sıklıkla denetimden geçirdiğimiz bir bölge. Tespit edilen merdiven altı imalathane son derece sağlıksız bir şekilde üretim yapıyor. Vatandaşın sağlığı için özellikle gıda üretimi konusuna büyük özen gösteriyoruz. Gerekli kurallara uymayan ve halk sağlığı ile oynayan işletmelere affımız yok. Ekiplerimiz yapılan incelemeler sonrasında imalathaneyi mühürledi ve ilçe tarım müdürlüğü ile koordineli bir şekilde gerekli işlemleri başlattı. Yenimahalle’de halkın sağlığı ile oynayan ve temizlik kurallarına uymayan işletmelerin faaliyetine müsaade etmeyeceğiz” dedi.