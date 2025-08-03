Yenişehir Belediyesi'nden anne ve çocuklara özel program: Bilinçli Anne, Güçlü Nesiller

Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından yaz dönemine özel hazırlanan “Bilinçli Anne Güçlü Nesiller” eğitim programının ikinci modülü tamamlandı. Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğünün yürüttüğü programda, drama ve sanat modülü anneler ve çocuklarla buluştu.

5-11 yaş arası çocuklar ve anneleri için özel olarak hazırlanan eğitimlerde, sağlıklı iletişimin sanat yoluyla güçlendirilmesi hedefleniyor. Drama ve sanat yoluyla duyguların ifade edilmesini kolaylaştıran modülde yaratıcı drama çalışmaları, dans ve hareketle duygu aktarımı, etkin dinleme becerileri ve yüz ifadeleriyle iletişim gibi konular ele alındı. Programda ayrıca “Masallarla Yolculuk” anlatımları ve “Bütün Renklerle El Ele” başlığı altında sanat etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Programın ilk modülü olan Kişisel Gelişim ve İletişim eğitimi geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Bu kapsamda empati geliştirme, etkili iletişim ve farkındalık çalışmaları yapılmış; anneler ve çocukların bireysel gelişimlerini destekleyici uygulamalara yer verilmişti.

Üç hafta sürecek şekilde planlanan eğitim programı, Önümüzdeki günlerde P4C – Çocuklarla Felsefe Modülü ile yine Yenişehir Belediyesi Akademide devam edecek olan etkinlik dizisi, çocukların düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.