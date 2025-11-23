Yenişehir Belediyesi’nden Dünya Bankası destekli yenilenebilir enerji yatırımı

Mersin Yenişehir Belediyesi, Dünya Bankası’nın fonu olan Kamu ve Yerel Yönetimler Yenilenebilir Enerji Projesi (PUMREP) kapsamında sağlanan 1 milyon 450 bin Euro’luk kredi ile belediyenin enerji ihtiyacını karşılamak üzere güneş enerji sistemleri kuracak. Yüklenici firma ile protokol imzalayan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Bu proje ile Belediyemizin enerji tüketiminin yüzde 60’ından fazlasını yenilenebilir enerji ile karşılayacağız” dedi. Yenilenebilir enerji alanında önemli bir adım atan Yenişehir Belediyesi, Türkiye’de dağıtım sistemine bağlı çalışan depolama/batarya sistemli güneş enerji sistemini kuracak ilk kurum oldu. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile yüklenici firma AKS Yatırım Danışmanlık A.Ş. yöneticisi Mehmet Ersin Aksoy arasında GES kurulum protokolü imzalandı. Proje kapsamında kurulacak sistemler, belediyenin enerji ihtiyacını büyük oranda yenilenebilir kaynaklardan karşılamasını sağlayacak.

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ ÜÇ NOKTADA KURULACAK

Güneş enerjisi sistemlerinin kurulumları üç farklı lokasyonda gerçekleştirilecek. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’ne 850 kW kapasiteli depolama özellikli otopark tipi güneş enerji santrali, Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi (BETEM)’ne 100 kW gücünde çatı tipi güneş enerji sistemi ve Yenişehir Belediyesi Özgecan Aslan Spor Tesisleri’ne ise 80 kW kapasiteli güneş enerji sistemi kurulacak.

‘ENERJİMİZİ TÜKETTİĞİMİZ NOKTADA ÜRETECEĞİZ’

Protokol imza töreninde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, projenin önemli bir yatırım olduğunu belirterek şunları söyledi: “3 yıl geri ödemesiz, toplam 16 yıl vadeli bu kredi ile kurulacak güneş enerjisi sistemi ile kendi enerjisini tükettiği noktada üreten bir yapıyı oluşturmuş olacağız. Bu proje ile Belediyemizin enerji tüketiminin yüzde 60’ından fazlasını yenilenebilir enerji ile karşılayacağız”

“GELECEĞİ DÜŞÜNEN, ÇEVREYİ KORUYAN, EKONOMİK AÇIDAN GÜÇLÜ BİR MODEL KURUYORUZ”

Başkan Özyiğit, depolama/batarya teknolojisinin önemine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Enerji alanında dünyada yaşanan dönüşüm artık yerel yönetimlerin de öncelikli konularından biri haline geldi. Biz de Yenişehir’de geleceği düşünen, çevreyi koruyan, ekonomik açıdan güçlü bir model kuruyoruz. Depolama sistemi sayesinde ürettiğimiz enerjiyi, Atatürk Kültür Merkezi’nde özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan kullanım dönemlerinde değerlendirmek üzere saklayacak; enerjinin üretildiği yerde tüketildiği bu sistemin verimliliğini en üst seviyeye çıkaracağız. Bu yatırım, Yenişehir’in öncü ve vizyoner belediyecilik anlayışının örneklerinden biridir. Kentimize hayırlı olsun.”