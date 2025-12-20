Yenişehir Belediyesi'nin onur konuğu Prof. Dr. Ruşen Keleş oldu

Kentleşme ve çevre bilimleri uzmanı Prof. Dr. Ruşen Keleş, Yenişehir Belediyesi'nin "Emeğe Saygı Söyleşileri" kapsamında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Mersinlilerle buluştu.

Etkinliğe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, akademisyenler, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Parti Meclisi Üyesi Ozan Varal, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı.

ÖZYİĞİT: "HOCAMIZIN FİKİRLERİ BİZE YOL GÖSTERİYOR"

Başkan Özyiğit, ülkenin değerlerini Yenişehirlilerle buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Ruşen Keleş'i ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirtenÖzyiğit, "Ruşen Hoca'nın kentleşme ve çevre konusundaki öncü fikirleri, belediyemizin dijital ikiz, erken çocukluk eğitimi ve sürdürülebilir kent projelerinde bize ışık tutuyor. Onun ilkeleri, Yenişehir'de bilime dayalı kent yönetiminin temelini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

RUŞEN KELEŞ: "DEMOKRASİ YERELDE FİLİZLENİR"

Prof. Dr. Ruşen Keleş, demokrasinin gerçek anlamda yerel yönetimlerde hayat bulduğunu vurguladı. "Bu yapılar güçlendirilmeli, merkezi vesayet azaltılmalı ve kayyum uygulamasından vazgeçilmelidir" diyen Keleş, "Demokrasi kültürü her düzeyde geliştirilmeli, yöneticiler sürekli eğitilmeli, çevre bilinci bir yaşam kültürü haline gelmelidir" eğitim ve çevrenin önemine bir kez daha dikkat çekti. Keleş, gençlere seslenerek "Çok okuyun, çalışın, eleştirel düşünün ve doğru bildiğiniz yolda erdemli bir duruş sergileyin" tavsiyesinde bulundu.

Programın sonunda Başkan Özyiğit, Prof. Dr. Ruşen Keleş'e ve moderatörler Dr. Sibel Gazi ile Dr. Yakup Şahin'e plaket ve çiçek takdiminde bulundu.